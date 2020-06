9 de cada 10 comerços del Passeig, el Guimerà i el Centre Històric han reobert

L'activitat comercial al Passeig de Pere III, el Guimerà i el Centre Històric de Manresa comença a ser gairebé la mateixa que abans de la crisi. Així ho assegura l'Ajuntament de Manresa, que xifra en 9 de cada 10 els establiments d'aquestes zones comercials que ja tornaven a estar actius quan la regió sanitària de la Catalunya Central va passar de la fase 2 a la 3 de la desescalada.

El consistori, a través d'una iniciativa finançada per la Diputació de Barcelona consistent en fer un treball de camp als eixos comercials més cèntrics de cada ciutat, ha anat recollint dades de les àrees comercials de Centre Històric i Passeig-Guimerà. Fruit d'aquesta feina es pot afirmar que el 89,7% dels comerços del Passeig Pere III, carrer Àngel Guimerà i Centre Històric que estaven amb les persianes aixecades abans de la pandèmia de la covid-19 ja tornaven a estar oberts en finalitzar la fase 2 (314 de 350 establiments). Així ho constata el darrer treball de camp realitzat per el consistori en aquestes àrees comercials, que ha permès recollir unes dades que s'han comparat amb les que ja s'havien recopilat abans que esclatés la pandèmia.

El treball de camp indica que la gran majoria (86,3%) ja van reobrir en finalitzar la fase 1 (302 de 350 establiments), un percentatge que ha crescut fins al 89,7% en finalitzar la fase 2 (314 de 350). Si distingim entre comerços (roba, calçat, alimentari, informàtica...) i serveis (restauració, entitats financeres, perruqueries, agències de viatges...) s'observa que 220 dels 240 comerços que a principis de 2020 es trobaven oberts han tornat a aixecar la persiana en finalitzar la fase 2 (91,7%) i que 94 dels 110 establiments de serveis que estaven en funcionament abans de la pandèmia també han tornat a obrir (85,5%).

Si mirem les dades per àrees, l'àmbit comercial delimitat pel Passeig Pere III i el carrer Àngel Guimerà ha tingut més bones xifres percentuals, malgrat que les del Centre Històric són igualment altes i s'imposen en valors absoluts.

El 88,3% dels establiments comercials del Passeig Pere III i Guimerà ja tornaven a estar oberts en finalitzar la fase 1 (113 de 128), un percentatge que ha arribat fins al 92,2% en finalitzar la fase 2 (118 de 128). Per tipus d'activitat, en finalitzar la fase 2 el 93,5% de les botigues ja tenien la persiana aixecada (86 comerços de 92), mentre que en el sector serveis el percentatge ha estat del 88,9% (32 serveis de 36).

Pel que fa a l'àrea delimitada per nou carrers del Centre Històric (Born, Plaça Major, Urgell, Sant Miquel, Nou, Sobrerroca, Vilanova, Carme, Alfons XII, Anselm Clavé i Plana de l'Om), en finalitzar la fase 1, el 85,1% dels establiments ja tornaven a estar oberts (189 de 222), un percentatge que ha arribat fins al 88,33% en finalitzar la fase 2 (196 de 222). Per tipus d'activitat, en finalitzar la fase 2 el 90,5% de les botigues ja tenien la persiana aixecada (134 comerços de 148), mentre que en el sector serveis el percentatge ha estat del 83,8% (62 serveis de 74).

Més enllà d'aquestes àrees comercials —que són les que s'han pogut estudiar gràcies a la iniciativa finançada per la Diputació— des de la regidoria de Comerç es manté un contacte permanent amb comerços i associacions d'altres zones comercials de la ciutat i també s'ha constatat que la majoria ha reobert. En els mesos vinents es farà una feina prospectiva per tota la ciutat per saber com ha impactat la Covid-19 en els comerços manresans.