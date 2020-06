El govern espanyol diu que les empreses que s'acullin a un ERTO no podran fer hores extres, contractar ni subcontractar

El govern espanyol diu que les empreses que s'acullin a un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) no podran fer hores extres ni contractar o subcontractar plantilla per a fer la mateixa feina que els treballadors afectats. Així ho ha assegurat la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, en una compareixença, aquest dijous a la tarda per presentar l'acord entre l'executiu, patronals i sindicals que permet allargar els expedients temporals fins al 30 de setembre. El pacte vol facilitar la transició dels ERTO de força major als de causes organitzatives i productives i també inclou una nova figura d'expedients temporals especials per les empreses afectades per un brot de covid-19.

El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, ha dit que la pròrroga permet "establir un horitzó de certesa" fins al setembre i ha apostat per establir un marc estable d'ajuts a partir de l'octubre.