Iberpotash atura sense data l'activitat a la mina de Vilafruns per investigar les causes de l'accident mortal

El grup ICL –matriu d'Iberpotash- ha decidit aturar sense data de reobertura l'activitat productiva a la mina de Vilafruns per investigar les causes de l'accident mortal que s'ha produït aquest dijous al matí. Segons informa l'empresa, l'accident hauria passat a la cinta transportadora de la mina. La persona morta pertany a l'empresa subcontractada Montajes Rus. A més, l'empresa ha decidit nomenar un equip d'experts internacional per reavaluar conjuntament amb l'equip d'Iberpotash "les mesures de seguretat i acordar les accions futures a prendre a la mina de Vilafruns". En senyal de dol, la resta d'instal·lacions d'Iberpotash a Súria, Sallent i Balsareny han quedat interrompudes.

La direcció de la companyia, a través del comunicat, ha lamentat profundament l'accident i ha traslladat el seu condol i solidaritat a la família, companys i amistats de la víctima.

Aquest és el segon accident mortal en tres setmanes a la mina de Vilafruns, a Sallent. Fa tres setmanes va morir un treballador de 45 anys veí de Manresa després de caure-li a sobre una placa de roca de grans dimensions. Aquest home també treballava per a Montajes Rus.