Una trentena de treballadors de Montajes Rus es concentren a Vilafruns per reclamar millores

Una trentena de treballadors de Montajes Rus s'han concentrat aquest divendres davant de la mina d'Iberpotash a Vilafruns (Balsareny) per exigir més mesures de seguretat després que ahir hi hagués un accident mortal a la mina, el segon en tres setmanes.

Un dels treballadors, Cristian Planas, ha explicat a l'ACN que la mina està "molt descuidada" i es queixa de la manca de condicions de seguretat: "hi ha més maquinària d'explotació que no de seguretat". En la mateixa línia s'ha expressat Josep Gil, que ha reclamat més inversió en seguretat i ha lamentat que moltes maquines "estan espatllades o inoperatives".

Des de l'empresa Iberpotash, el seu conseller delegat, Carles Aleman, ha volgut recordar que la companyia ha tancat 'sine die' les instal·lacions de la mina de Vilafruns i que s'està creant un equip internacional d'experts per "reavaluar les mesures de seguretat i prendre, posteriorment, les mesures que calgui". "La seguretat de la gent és el més important per nosaltres, i és on hi dediquem més esforços i recursos", ha apuntat Aleman.

Vaga prevista pel 30 de juny

Els comitès d'empresa de la mina d'Iberpotash de Sallent i de Montajes Rus van decidir aquest dijous tornar a convocar la vaga prevista pel 30 de juny després de conèixer el nou accident mortal. Sota el lema 'Per la seguretat a la mina', els sindicats insten a la direcció d'Iberpotash a "començar la negociació per implementar les mesures de seguretat i prevenció de la mina per evitar nous accidents i garantir la seguretat de les persones que hi treballen". Es dona el cas que minuts abans de l'accident, CCOO havia anunciat que desconvocava la vaga perquè la direcció s'havia compromès a negociar. Tot i això, en fer-se públic el nou accident mortal, CCOO va decidir tornar a convocar la vaga.