Ángel Mielgo, un lleonès que repetia experiència al Bages

? Ángel Mielgo, el treballador de Montajes Rus mort dijous a la mina de Vilafruns per un despreniment de roques mentre treballava en el manteniment de la cinta transportadora, havia nascut a San Feliz de Órbigo, a Lleó, el 1965. De família d'agricultors, va estudiar enginyeria de mines i va treballar en jaciments lleonesos, com el de la Pola de Gordón. En tancar la mineria del carbó lleonesa, va tenir diverses ocupacions, com instal·lador de parquet, destacaven ahir la seva germana i el seu nebot, que es van traslladar de Lleó i Valladolid per la vetlla del difunt. Després d'un breu pas per la mina de Súria, quan fa poc més de dos anys va tenir l'oportunitat de tornar a treballar al Bages no ho va dubtar. Mielgo vivia amb la seva dona, Dulce, i la seva filla de 7 anys, Aisa. Apassionat de la mineria, amant de la caça i la pesca i persona molt reservada, Ángel Mielgo serà enterrat al seu poble natal.