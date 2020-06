Els catalans viatgen un 30,3% menys el primer trimestre del 2020 per l'efecte del coronavirus

Els catalans van fer al primer trimestre de l'any 5.114.868 viatges, una xifra que suposa una davallada del 30,3% respecte al mateix període de l'any passat, i que constata els efectes del coronavirus en la mobilitat de la població. Tot i que la pandèmia només afecta dues de les últimes setmanes del trimestre –la segona meitat de març- ja mostra també un descens de l'arribada de visitants de la resta de l'Estat espanyol, segons dades de l'INE. Els catalans van representar en aquest període el 17,5% dels viatgers de tot l'Estat, amb 657 viatges per cada 1.000 habitants, i una despesa mitjana de 72 euros al dia. En total, els catalans van gastar el primer trimestre 1.265.165 euros en viatges, un 23,8% menys que al mateix trimestre del 2019.

D'altra banda, entre gener i març van venir a Catalunya 3.759.070 residents a Espanya per turisme, visites a familiars o oci, una dada que és un 31,4% menor que la del mateix període de l'any passat. Cada visitant es va gastar, de mitjana, uns 58 euros al dia a Catalunya, fins a un total de 515.475 euros, un 30,8% menys que fa un any.

Les dades del conjunt d'Espanya indica que els residents van fer el primer trimestre de l'any 29,2 milions de viatges, un 30,2% menys que en el mateix període del 2019. El 89,7% d'aquests viatges tenien com a destí alguna altra localització d'Espanya, mentre que els fets a l'estranger suposaven un 10,3% del total, una disminució del 25,2%.

Les principals comunitats autònomes com a destí dels viatges van ser Andalusia (17,2%), Catalunya (12,9%) i Madrid (9,4%). La major despesa diària es va fer en el cas dels viatges a Canàries i Madrid (75 euros) i el País Basc (62). Els llocs on es va gastar menys per dia van ser Castella-la-Manxa (36 euros), Castella-i-Lleó (43) i Astúries (44).

D'altra banda, els que més van gastar per dia viatjat van ser els murcians (78 euros), els catalans (72) i els canaris (69). Els que menys van gastar van ser els de Castella-la-Manxa (49 euros al dia), els de Castella-i-Lleó (50) i els d'Extremadura (56).