Ajudes a pimes, autònoms i famílies per afrontar el postcovid-19

Des de l'inici de la comercialització de les línies ICO Covid-19 i fins a mitjans de maig, CaixaBank ha gestionat 12.000 milions d'euros en préstecs avalats per l'estat. L'entitat també ha posat en marxa un pla de suport al petit comerç que inclou finançament específic, la boni- ficació de comissions per TPV i el llançament d'una nova solució tecnològica d'e-commerce per ajudar a impulsar la venda en línia.

Amb les famílies

ajudar col·lectius vulnerables, –persones que s'hagin quedat sense feina, es vegin afectades per expedients de regulació d'ocupació o autònoms que hagin cessat o disminuït la seva activitat–, CaixaBank ha condonat els lloguers de les vivendes de la seva propietat durant l'estat d'alarma. 4.300 famílies ja s'han beneficiat d'aquesta mesura. CaixaBank també ha donat resposta a les famílies més afectades per la crisi sanitària ampliant la du- rada de les moratòries legals en el pagament d'hipoteques, préstecs i crèdits personals, i estenent-les més enllà dels col·lectius vulnerables inclosos al Reial Decret Llei.

Igualment, tots els clients de CaixaBank amb dret a prestació per desocupació i que l'haguessin cobrat el mes de març, han pogut disposar d'aquests fons en els seus comptes set dies abans de l'habitual els mesos d'abril, maig i juny. Un total de 3,2 milions de clients han pogut disposar de la seva prestació de desocupació o pensió de manera anticipada.

De la mateixa manera, Caixa- Bank ha avançat el mes de maig el pagament de 157 milions d'euros en prestacions per desocupació per a 212.000 persones afectades per ERTO, cosa que la converteix en una de les primeres entitats a posar en pràctica el conveni amb el Ministeri de Treball i el Servei Públic d'Ocupació (SEPE) per avançar el subsidi als clients en situació de suspensió temporal d'ocupació.

Amb els col·lectius vulnerables CaixaBank ha activat el vo- luntariat en línia a través de l'Associació de Voluntaris de l'entitat, que canalitza el volun- tariat corporatiu de CaixaBank i de la Fundació "la Caixa". D'aquesta manera, més de 500 voluntaris estan organitzant, de la mà d'entitats socials repartides per tot Espanya, iniciatives digitals dirigides a diversos col·lectius. El primer projecte desenvolupat amb èxit ha sigut "Cartes contra la soledat", destinada a compartir correspon- dència amb les persones grans que durant el confinament es van quedar aïllades i sense companyia.

La Fundació "la Caixa" i CaixaBank han impulsat la campanya solidària "Cap llar sense aliments" per respon- dre a l'emergència social derivada de l'actual crisi sanitària i social. Es calcula que el nombre de trucades i peticions in- dividuals d'ajuda alimentària a les entitats benèfiques i als Bancs d'Aliments s'han multiplicat per quatre des que va entrar en vigor l'estat d'alarma. Fins al moment, la xifra supera els 2,5 milions d'euros recaptats, que han distribuït entre els 54 Bancs d'Aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL).

Amb les diferents mesures adoptades, la Fundació "la Caixa" i CaixaBank han realitzat ajudes per valor d'un milió d'euros a 136 menjadors socials repartits per tot Espanya des de l'inici del 2020, amb especial suport als que s'han mantingut oberts durant la situació de confinament per fer front a l'increment d'usuaris que està provocant la Covid-19.

A l'inici de la crisi sanitària, CaixaBank va decidir reforçar el suport als menjadors socials amb els quals col·labora a través del pressupost descentralitzat de la Fundació "la Caixa".