Objectiu: redreçar l'economia

Larry Fink, president de BlackRock –l'empresa de gestió d'inversions més gran del món–, deia en plena pandèmia que no havia viscut mai una situació semblant en els seus 44 anys de professió. I és que les economies mundials han patit, en termes generals, un retrocés equivalent a la del 2008€ i fins i tot al crac del 29, encara que la recuperació sembla que serà molt més ràpida.

Tot i això, aquesta crisi no ha tingut un origen endogen, això és, no ha sigut fruit de les debi- litats del sistema, sinó d'un virus, per tant la situació precovid-19 no és equivalent a la de precrisi del 2008. Amb la fi de l'estat d'alarma és moment que l'economia es- panyola es vagi reactivant, enca- ra que ja hagi començat a fer-ho progressivament en consonància amb les fases de la desescalada imposades pel Govern durant les últimes setmanes. No obstant, és impossible que no regni certa incertesa entre aquells que es plantegen obrir els seus negocis.

Ja immersos en aquest terme una mica orwel·lià anomenat "nova normalitat", es fa patent que el gran objectiu és redreçar l'economia. Després de la passa- da cimera de la CEOE i en base a tota una sèrie d'indicadors nega- tius sobre l'economia, observem que no és moment de mostrar-nos pessimistes sinó de buscar solucions eficients que tinguin per objectiu revertir aquesta situació. El primer pas és ajudar els col·lectius que més han patit la part econòmica d'aquesta crisi: pimes, autònoms i el sector turístic en general. I en això hi tenen un paper tremendament important tant el Govern com les grans empreses. Una d'elles, Banco Santander, centra ara mateix tots els seus esforços a tirar-los endavant. Una enquesta recent del Banc d'Espanya constata que el 80% de les empreses enquestades confirmen que han patit una forta reducció de la seva activitat com a conseqüència de la caiguda de la demanda. Dels 3,2 milions d'autònoms que hi ha a Espanya, un 20% està representat en el sector turístic.

" En aquest s moment s d'incertesa, Santander vol estar a prop de les empreses espanyoles, especialment de les pimes, acompanyant-les i buscant solu- cions als seus possibles problemes. Per alguna cosa som el seu banc, el banc de les empreses, per estar al seu costat en qualsevol circumstància", ha declarat Rami Aboukhair, conseller delegat de Santander España.

En aquest sentit, l'entitat presidida per Ana Botín ja ha arribat als 45.000 milions d'euros en finançament (entre crèdits amb aval i fons del banc) i ha ajudat més de 200.000 famílies en l'ajornament dels seus pagaments. Amb aquesta mesura, el banc no només garanteix liquidi- tat a curt termini, sinó que ajuda a protegir l'economia i el normal funcionament dels negocis ator- gant-los una flexibilitat més gran en la gestió del seu flux de caixa.

Salvar el nostre principal motor econòmic: el turisme El turisme és, sens dubte, un dels pilars fonamentals de l'activitat del país, capaç de generar el 13% de l'ocupació total, cosa que equival a l'11,5% del PIB del país. Per reimpulsar-lo, entre altres mesures, han sorgit campanyes com Spain for Sure, llançada pel Ministeri d'Afers Exteriors i en la qual participen personalitats com per exemple Pau Gasol, Ferran Adrià o Ana Botín.

Conscient de la importància de cuidar el sector en aquests moments, Banco Santander ha reforçat la seva aposta pel sec- tor Horeca (Hotels, Restaurants i Cafeteries), amb una oferta de productes i serveis especialment dissenyada per a ells i amb un equip de gestors especialistes en aquest segment. L'objectiu és que els hostalers puguin fer front a problemes com la falta de caixa, les pèrdues després de diversos mesos sense facturar o la presa de decisions sobre quan i com obrir els seus locals.

Amb aquestes ajudes, tindran a la seva disposició solucions per al dia a dia, com un sistema de cobrament ràpid i eficaç, que és essencial en aquest tipus d'establiments, sobretot ara, quan es recomana el pagament contact- less.

A més, els serveis de Santader & Horeca compten amb productes especialitzats per a la gestió en línia de cobraments i pagaments a proveïdors i diverses opcions de finançament a través de préstecs, línies de crèdit o altres fórmules com el lísing o rènting per renovar el seu mobiliari.

Transformació digital

Codis QR per llegir cartes en bars i restaurants, check in/out en línia més que mai, desenvolupament de solucions cloud, l'ús de beacons en establiments a peu de carrer€ L'hostaleria es reinventa per guardar les mesures de seguretat i per fer més fàcil qualsevol tràmit tant als usuaris dels serveis com també als treballadors. La crisi del coronavirus ha sigut el catalitzador d'un procés de digitalització que feia temps que estava en marxa i, per això, Banco Santander vol recolzar aquest sector en la seva transformació, amb solucions com PayGold, un sistema de pagament amb el qual el comerç envia un SMS o correu electrònic al client sense necessitat de les dades de la seva targeta; o el TPV, amb funcionalitats específiques, per al servei de barra, a taula o amb el software de gestió inclòs. A més, l'entitat tam- bé posa a disposició de qui ho necessiti tot tipus de solucions de finançament (Préstecs ICO i Préstecs BEI; facturatge amb o sense recurs, en el qual el banc pot avançar els pagaments€), tant a curt com a llarg termini, per adquirir l'aprovisionament que necessiten per a la seva reobertura.

Santander, a més a més, posa a disposició dels seus clients eines com el Pagament Àgil, que permet gestionar el pagament als proveïdors de forma fàcil i adaptada a cada negoci. La perspectiva és complexa i no exempta d'esculls, però hi ha entitats com Banco Santander que prefereixen avançar-se als fets i posar solucions que ajudin el teixit productiu del país perquè es recuperi, torni a ser referent al món i pugui seguir creant riquesa.