El Saló Alimentària es farà l'any que ve per culpa de la incertesa

El Saló Alimentària no es farà aquest 2020. Fira de Barcelona ha decidit suspendre la fira d'aquest any i fer-la el maig del 2021 després d'una reunió amb les principals organitzacions i empreses del sector. Arran de la pandèmia de coronavirus, Alimentària, que inicialment s'havia de celebrar entre el 20 i el 23 d'abril, es va posposar al 14-17 de setembre. Finalment, però, s'ha optat per no fer l'edició del 2020 i traslladar-la al 2021 tenint en compte «les actuals circumstàncies».