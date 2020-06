Fa dos anys, mentre feia pràctiques en un taller de vestits de núvia de Barcelona, la model i dissenyadora solsonina Jèssica Pallarès va rebre l'encàrrec d'aconseguir un vestit llarg per assistir a una gala del sector a Roma. Com que només disposava de tres dies per adquirir-lo, va decidir de comprar uns metres de tela i fer-se'l ella mateixa. Era el primer vestit que confeccionava. «En aquell moment vaig adonar-me que m'apassionava dissenyar i confeccionar les meves creacions», recorda.

Al començament Pallarès va provar de crear una marca de vestits pròpia, però de seguida va reorientar el projecte. «Els vestits llargs no són un producte fàcil de vendre», admet. Com que el mar i la natació sempre l'han apassionat, el 2019 va llançar al mercat la seva primera col·lecció de biquinis i complements de bany sota la marca Essive.

Pallarès coneix bé el món de la moda. Fa deu anys –ara en té 26– que és model de passarel·la i fotografia per a l'agència Magda Simó Models, una carrera professional que ha compaginat amb un Cicle Formatiu de Grau Superior en Assessoria d'imatge personal i corporativa i un màster en Organització de casaments, entre altres estudis.

Segons Pallarès, un dels trets diferencials d'Essive és Save the ocean, una col·lecció de biquinis llançada enguany confeccionada amb teixits reciclats de plàstics extrets del fons de les costes catalanes. Pallarès assegura que en el procés de producció d'aquests models s'estalvia el 40% de consum d'aigua, el 50% d'energia i el 60% en emissions de CO2. A llarg termini, l'objectiu d'Essive és confeccionar tots els biquinis amb teixits reciclats de plàstics. Per coherència amb la filosofia de la marca, Essive no empaqueta amb plàstic i treballa amb proveïdors i tallers locals.

De moment els productes Essive només es poden comprar a la botiga de roba QJove, situada a l'avinguda del Cardenal Tarancón de Solsona, i al web d'Essive. «Vendre biquinis per internet no és fàcil perquè és un producte que s'ha d'emprovar. Tot i això, estic contenta perquè aquest any han augmentat força les vendes», celebra Pallarès.