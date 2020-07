Els treballadors de Montajes Rus no saben si s'aplicarà un ERTO i se'ls rebaixarà el sou

L'activitat d'extracció a la mina de Vilafruns està aturada durant aquesta setmana i les dues següents i actualment només hi treballen membres la plantilla d'ICL, menys de la meitat del personal de la mina. La resta, més de 250 treballadors de l'empresa Montajes Rus, que és la principal empresa subcontractada a Vilafruns, estaran aquestes tres setmanes inactius però temen que se'ls obligui a demanar vacances durant tot aquest període.

La Intersindical-CSC va emetre ahir a la tarda un comunicat en què, a part de valorar positivament la convocatòria del matí i la seva participació, va voler deixar clara la seva aposta per com s'ha de gestionar aquesta aturada i va avisar que les mobilitzacions es poden haver de repetir si es pretén carregar a les espatlles dels treballadors el cost de les reformes que s'aplicaran. El comunicat confirmava el que avançava ahir Regió7, que els treballadors accepten agafar vacances els dies que queden d'aquesta setmana. Tot i això, la Intersindical rebutja que s'apliqui un ERTO per causes productives a la plantilla durant el període restant. Afirmen, però, que, en el cas que es plantegi un ERTO, es complementin els ingressos fins a assolir l'equivalent al 100% dels sous, i no tanca la porta a convocar noves protestes si això no es compleix.

El comitè i la direcció de Montajes Rus tenen prevista una reunió per a aquest divendres on s'intentarà trobar una solució a la inactivitat de la majoria de treballadors de la mina mentre duri l'estudi que estan portant a terme els experts per conèixer l'estat de la mina i si és segur reprendre-hi l'activitat d'extracció de potassa.