L'atur para de créixer al territori central per primer cop des de l'inici de la pandèmia

El nombre de persones aturades registrades es va reduir el mes de juny, a les comarques de la Catalunya Central, de 17, un minso 0,05%, però que contrasta amb els creixements del 7% de mitjana dels dos mesos precedents. A més, suposa la primera davallada del nombre d'aturats registrats al territori des del mes de novembre de l'any passat. D'aquesta manera, el nombre de persones sense feina a la Catalunya Central es va situar el mes de juny en 32.399.

En termes interanuals, però, l'increment ha continuat disparat, i aquest juny ha registrat el més elevat des de l'inici de la pandèmia, amb el 30,76%, ja que el mes de juny passat hi havia registrades 7.622 persones menys a l'atur.

La bona dada intermensual de la Catalunya Central és millor que al conjunt català, on l'atur ha continuat creixent el mes de juny en termes intermensuals, el 0,39%. Respecte del juny de l'any passat, el creixement també és superior al conjunt català, el 35,76%.

Per comarques, destaca el decreixement del nombre de persones registrades a les oficines de Treball al Baix Llobregat Nord (-1,36%), Cerdanya (-5,41%) i Solsonès (-4,44%). En canvi, continua creixent de manera significativa al Moianès (5,35%) i a l'Alt Urgell (3,44%). A la resta de comarques també creix per damunt de la mitjana catalana (Bages, el 0,40%; i Berguedà, el 0,47%), excepte a l'Anoia (0,18%).

Les xifres de l'atur no recullen el nombre de persones que estan incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). El nombre de treballadors susceptibles d'estar en aquesta situació a les comarques centrals es manté estable, a l'entorn dels 36.000, una xifra similar a la del començament de maig i a la del començament de juny. Així, dimecres el nombre de persones en ERTO era, al conjunt de les comarques centrals, de 36.285, 17.973 de les quals al Bages i 10.324 a l'Anoia. El nombre d'empreses que mantenen un ERTO és de 5.252, 2.059 de les quals al Bages i 1.575 a l'Anoia.

Les dades a Catalunya

La Generalitat ha xifrat en 515.977 els treballadors afectats ahir per les conseqüències de la pandèmia del coronavirus, entre els quals encara estan afectats per un ERTO, que són 381.968, i els 134.009 llocs de treball perduts. El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va qualificar de «rellevant, però no suficient», la reactivació del 47,45% dels llocs de treball a Catalunya sobre el total de 727.159 persones susceptibles de ser afectades en algun moment per un expedient temporal.

L'atur registrat a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va augmentar en 1.870 persones el juny a Catalunya, el 0,4% més que el mes anterior, fins a situar en 485.019 el nombre de desocupats. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social es va situar en 3.330.259 persones i va pujar en 15.690 persones respecte al mes anterior, però va baixar en 178.184 treballadors pel que fa al mateix mes de l'any passat, a causa de la crisi generada per la covid-19.

Ginesta va assegurar que Catalunya ha recuperat part de l'activitat i del mercat de treball que va patir les conseqüències de la pandèmia, «però no és suficient». Considera que encara hi ha una certa actitud «conservadora» per part de moltes empreses a l'hora de treure persones incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació. Per això, considera que l'economia catalana ha de «despertar d'aquest malson», les empreses han de començar a recuperar l'activitat amb intensitat i Catalunya a recuperar l'esperit emprenedor que «sempre li ha sortit en els pitjors moments».

Durant el primer semestre del 2020 s'han signat 1.038.238 contractes laborals a Catalunya, 155.090 indefinits i 883.148 temporals, amb un descens interanual del 37,2%. Es tracta de la reducció més intensa de la contractació en aquest període de tota la sèrie històrica, que es va iniciar l'any 1999.

La UGT ha denunciat que el 36,18% de les persones en situació d'atur, gairebé 175.000, no cobren cap prestació i que, entre l'inici i el final de l'estat d'alerta, l'atur s'ha incrementat en 89.805 persones i s'han destruït 134.009 llocs de treball. El sindicat CCOO ha demanat més mesures de reactivació econòmica i més recursos per a les polítiques d'ocupació. Per la seva banda, la patronal Pimec ha reclamat mesures de reactivació econòmica per als sectors més afectats, la pròrroga dels ERTO i l'ajornament d'impostos.



La situació a l'Estat

Al conjunt d'Espanya, al mes de juny s'han apuntat a les llistes de l'atur 5.107 persones més, un increment lleuger del 0,13% respecte al maig, però que suposa una crescuda del 28,98% en comparació amb fa un any. En total, a Espanya hi ha 3.862.883 persones aturades, uns 847.197 més que en el mateix període del 2019. Hi ha deu comunitats autònomes amb menys aturats inscrits: Astúries, Aragó, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella-Lleó, Extremadura i Galícia.

L'aturada econòmica per la pandèmia incideix, sobretot, en el sector serveis, que ha patit un augment de l'atur de 1.710 treballadors en un mes a Catalunya i ja hi ha 360.556 aturats d'aquesta branca d'activitat. Durant el juny, els desocupats que no tenien una feina anterior han augmentat en 1.666 persones. En canvi, en acabar el mes hi havia 1.352 inscrits menys en el sector de la construcció i 727 desocupats menys en els sectors industrials. En el cas de l'agricultura s'ha detectat un augment de 573 persones.

A l'Estat, es nota la mateixa tendència a la baixa en el sector de la construcció i la indústria, amb 15.927 aturats menys i 7.770 aturats menys, però també en el sector serveis (-27.319).

Dels 485.019 aturats registrats el juny a Catalunya, 216.177 eren homes i 268.842 dones. Els menors de 25 anys representen el 8% del total d'aturats (39.972). D'altra banda, 102.330 desocupats durant el mes de juny eren estrangers, 1.200 més que el mes anterior (+1,19) i 31.793 més que fa un any (+45,07%)