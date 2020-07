Les 'start-up' biomèdiques incrementen el 3% el seu finançament

Les start-up biomèdiques de Catalunya van aconseguir 112 milions d'euros en finançament l'any 2019, el 3% més respecte a l'exercici anterior. Es tracta del segon millor registre de la sèrie històrica, només superat per l'any 2016, quan el sector va aconseguir captar 153 milions. Així ho indica l'«Estudi d'inversió en el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya 2020», elaborat per la consultora EY. Durant la presentació de l'informe, ahir, inversors i experts del sector van apuntar que el 2020 és «molt prometedor» i van assegurar que s'assolirà una nova xifra rècord d'inversió, potenciada per l'interès de les ciències biomèdiques després de la crisi del coronavirus. Durant el primer semestre d'aquest exercici, les start-ups del sector han aconseguit 55,6 milions, lleugerament per sota els 63,6 milions que es van captar durant el mateix període de l'any passat.