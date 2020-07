Un estudi igualadí alerta del sobreestoc d'aliments envasats als punts de venda

Un estudi de la consultoria igualadina Evvo Retail conclou que la trentena de supermercats de la capital de l'Anoia disposen permanentment d'un estoc de més de 6 tones de cereals, envasats en 15.000 caixes. Un fet que la consultoria considera «sobreexplotació dels recursos naturals, una important generació de residus», que «facilita el malbaratament alimentari». L'estudi vol incidir en un «canvi de mentalitat del consumidor, lligat a les noves tecnologies» que, segons Evvo, «hauria d'afavorir la transició progressiva cap a un model més sostenible i personalitzat».

Evvo Retail ha elaborat aquest any 2020 el seu primer Estudi sobre acumulació d'aliments als punts de venda. Una anàlisi realitzada en clau local que permet, segons la consultoria, «extrapolar les dades a altres àmbits i extreure'n conclusions que conviden a una profunda reflexió en un moment en què prenen especial rellevància la sobreexplotació dels recursos naturals per a les grans produccions alimentàries, l'ús incontrolat de l'aigua o la desforestació de les grans reserves verdes del planeta, entre d'altres». Per als autors de l'estudi, «els desequilibris mediambientals provocats pels abusos i la manca de respecte sobre la natura i el planeta poden tenir conseqüències semblants a la pandèmia de la covid-19 i cal prendre'n consciència».

L'estudi tria com a element d'anàlisi un element molt present en les superfícies de venda, com són les caixes de cereals, però considera que és extensible a la resta d'aliments que s'acumulen als supermercats. L'estudi centra el camp de treball en els supermercats igualadins.

Al llarg dels mesos de desembre del 2019 i gener del 2020, Evvo Retail va fer el recompte de tots els cereals envasats emmagatzemats als supermercats d'Igualada. La conclusió és que, de manera permanent, els establiments de la capital de l'Anoia tenen disponibles un total de 15.105 caixes de cereals, sense tenir en compte els cereals envasats únicament en bossa ni tampoc els formats petits. Això suposa més de 6 tones de cereals sempre a la venda en un municipi de 40.000 habitants. Totes aquestes caixes, posades en línia, apunta Evvo Retail, «equivaldrien a 13 vegades l'altura de la torre Eiffel de París, a 11 cops l'altura de l'Empire State Building de Nova York o a 5 vegades el Burj Khalifa de Dubai».

Extrapolant les dades a l'àmbit català (on hi ha prop de 3.800 supermercats, hipermercats i botigues d'autoservei, segons dades de l'any 2017), això suposaria que a tot Catalunya hi ha permanentment en estoc 2.025.535 caixes de cereals, amb un pes total de 810 tones. L'estudi fa l'extrapolació en funció del nombre d'habitants, i conclou que si per 39.967 habitants (segons els cens igualadí del 2018) hi ha 15.105 caixes en estoc, per 7.489.000 d'habitants de Catalunya (dades del mateix any) es pot calcular un total de 2.830.000 caixes i un pes total aproximat de 1.300 tones.



Excés d'embolcall i d'aliment

L'estudi, fet amb un sol producte i en una única població, presenta reflexions de més abast a partir d'una extrapolació de la resta de productes que hi ha als establiments d'alimentació. Una sobreoferta, recorda l'estudi, «que s'incrementaria si es tingués en compte també el gènere que hi ha als magatzems i a les centrals de distribució» i que «implica inevitablement una sobreexplotació dels recursos naturals i una important generació de residus –alguns reciclables, d'altres no– en els diferents processos de producció, envasat, transport, venda i postvenda». Evvo Retail apunta que, en el cas de les caixes de cereals, cada producte implica un embolcall de cartró imprès reciclable i una bossa interior no reciclable, «fet que causa una destacada generació de residus, quan un producte entregat a domicili podria optimitzar millor la mida i el material dels embalatges».

A més, insisteix l'estudi que «aquest abundant estoc és de difícil assimilació per part de la població abans de la data de caducitat, de manera que es contribueix al malbaratament alimentari».



Canvi d'hàbits

Pep Valls, responsable d'Evvo Retail, aventura que «així com altres models de retail que abans funcionaven com a magatzems han sabut evolucionar, els supermercats també ho faran, de fet ja es comencen a percebre iniciatives i gestos, tímids però prometedors». En aquest sentit, Valls assegura que «aspectes com la creixent sensibilitat de la població amb la sostenibilitat, la consciència social i la responsabilitat col·lectiva o l'entrada de les noves tecnologies en tots els aspectes de la nostra vida, portaran molt probablement cap a un nou model».

Valls afirma que «no resulta difícil imaginar que, en pocs anys, es podran fer compres personalitzades sense haver de tenir un excés d'estoc permanent, que els punts de venda presentaran espais molt millor optimitzats si aconseguim racionalitzar la volumetria; l'espai que ara ocupa l'excés de producte es podrà reconvertir en zones experiencials més agradables, atractives i funcionals per als clients i clientes, com a complement físic a la compra on-line que, dia a dia, va guanyant terreny».

Evvo Retail és una assessoria especialitzada en solucions per orientar les marques en el seu pla estratègic de màrqueting de cara al client. Entre d'altres, ha ideat SuperLab, una projecció del supermercat del futur, que pretén ser «més sostenible, eficient, respectuós, responsable i orientat al client».