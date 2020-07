Sánchez segella un acord d'ocupació però la patronal rebutja apujar els impostos

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va subscriure ahir als jardins del palau de La Moncloa el «Pacte per a la reactivació econòmica i per l'ocupació» amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i els presidents de CEOE i Cepime, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, respectivament, «amb l'objectiu de donar un missatge de confiança a Espanya», en paraules del mateix Sánchez, que va destacar que «la unitat pot salvar empreses i ocupació».

Els presidents de CEOE i Cepime van aprofitar les seves respectives intervencions per expressar el seu rebuig als plans fiscals de Govern, ja que podrien perjudicar el creixement econòmic.

En aquest sentit, Cuerva va advertir a Sánchez que apujar els impostos a les grans empreses seria un «error». «La pujada a les grans empreses també repercuteix en les petites i pot llastrar el creixement econòmic i la inversió», va dir Cuerva, que va insistir que ara és el moment de «creure en l'empresa i d'apostar per ella» perquè així també s'apostarà per l'ocupació.

Des de la CEOE, Garamendi va afirmar que ara no és el moment d'obrir el debat fiscal i va remarcar que el que cal fer és combatre l'economia submergida, que a Espanya suposa el 24% del PIB, onze punts més que a Europa, de manera que, lluitant contra ella, es podrien aconseguir «una pila de milions».



«Unir esforços»

Més enllà d'aquest «encàrrec» al president de Govern, els dirigents empresarials van destacar la importància «d'unir esforços» i de «sumar» per reactivar l'economia i l'ocupació, però posant l'èmfasi en el diàleg social.

En aquest sentit, Garamendi també va aprofitar la seva intervenció per enviar un altre missatge a l'executiu: que mantingui les vies ordinàries del diàleg social, «no s'assabenti per la premsa» del contingut dels decrets i que aquests «no siguin d'avui per demà» , a fi que puguin negociar-se amb temps.

El líder de CEOE va expressar, a més, tot el seu suport a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, en la seva candidatura a la Presidència de l'Eurogrup. «Et desitgem el millor», li va dir la vicepresidenta, present a l'acte.

D'altra banda, Cuerva va avisar que sortir de la situació crítica que ha creat el coronavirus «serà difícil», pel que va instar el Govern a ser «ambiciós» i seguir apostant per l'empresa, pels expedients de regulació temporal d'ocupació, per les línies d'avals, «però sense escatimar esforços».

«Cal posar-ho tot a la graella perquè hi ha en joc moltíssim», va subratllar.

Després de la signatura de l'acord, Sánchez va remarcar que cal que el país tiri endavant amb una major cohesió social i, per això, i contestant a les crítiques patronals per la pujada d'impostos, va defensar una reforma fiscal «que vinculi la fiscalitat amb la justícia social».

El president va posar en valor la importància que té per al Govern i per als agents socials que s'hagi arribat a aquest acord, «pel seu ampli recorregut i per la unitat que projecta» en la fase de recuperació que s'inicia al país.

«Que les principals forces sindicals i empresarials arribin a acords sòlids i amb durabilitat és un excel·lent indicador de la salut democràtica del país i dona un missatge de confiança a la societat, però sobretot als socis europeus i a tot el món», va afegir.



Reactivació econòmica

El Consell de Ministres extraordinari d'ahir va aprovar el Reial decret llei de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, que inclou un nou paquet de mesures per un import de 50.000 milions d'euros, amb una nova línia d'avals de l'ICO de 40.000 milions d'euros per impulsar l'activitat inversora en sostenibilitat mediambiental i digitalització i la creació d'un fons de 10.000 milions d'euros de suport a la solvència d'empreses estratègiques.