Les compravendes d'habitatges al maig van caure el 47,1% a Catalunya, segons els registradors

Les compravendes d'habitatges van caure el 47,1% a Catalunya durant el mes de maig en relació amb el mateix període de l'any passat, segons el Col·legi de Registradors, i la xifra d'hipoteques sobre habitatges va retrocedir el 26,5%. Sobre el total de finques el descens de les compravendes es va accentuar el 53,4% i el d'hipoteques ho va fer del 27,3%. A l'Estat, les compravendes totals han passat de les 94.000 de l'any passat a les poc més de 38.500 aquest 2020 (-59%), mentre que les operacions sobre habitatges van passar de superar les 46.000 a quedar per sota les 22.000 al maig (-53,8%). L'impacte sobre les hipoteques va ser més moderat i van baixar el 25,8% sobre les totals i el 24,8% sobre les d'habitatge.

D'altra banda, el preu de l'habitatge ha caigut el 3,5% el segon trimestre, segons l'Informe d'Habitatge de l'empresa de consultoria i valoració Gesvalt. La baixada detectada a Catalunya és la tercera més pronunciada d'una comunitat autònoma , per darrere de Múrcia i Galícia, amb caigudes del 6,6% i el 4,4%, respectivament. Per demarcacions, la més afectada de Catalunya ha estat Lleida, amb una davallada del 8,1% fins a situar el preu final en 830 euros per metre quadrat. A Tarragona, el preu ha caigut l 5,5%, fins a 1.160 euros. Girona i Barcelona també han experimentat descensos, del 3,4% i el 2,9% i amb un preu final de 1.445 euros i 1.877 euros, respectivament.