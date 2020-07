L'Ajuntament de Manresa impulsa un viver per a artesans

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa un concurs per omplir un petit viver destinat a l'emprenedoria artesana i comercial amb la voluntat de facilitar la posada en marxa de nova activitat comercial. L'espai està ubicat en un local de 96 metres quadrats a la Muralla del Carme número 5 i disposa de tres zones per tal que tres persones puguin iniciar la venda al detall del seu producte. Comptaran també amb un aparador i amb magatzem.

Al viver s'hi podrà allotjar qualsevol activitat comercial, llevat de les agroalimentàries. Caldrà desenvolupar un projecte empresarial que impliqui la creació d'una nova empresa o la consolidació d'una de recent. També s'hi poden acollir empreses que no hagin fet venda al detall en els darrers cinc anys en un local comercial (exceptuant la venda no sedentària). Els sol·licitants també hauran de disposar d'un pla d'empresa. I caldrà que comercialitzin algun producte que, total o parcialment, estigui elaborat o manipulat al Bages, o bé que vulguin desenvolupar una activitat comercial o d'artesania relacionada amb algun producte del qual no hi hagi oferta a Manresa.

Es faran contractes d'arrendament per una durada de tres anys, que es podran prorrogar dos anys més. El preu del lloguer serà de 81,90 euros al mes més l'IVA i inclou el subministrament de llum i aigua; el servei de telefonia fixa i wifi; un sistema antiincendis amb el manteniment dels extintors, una assegurança en concepte de continent i les reparacions estructurals de l'edifici que siguin necessàries.

El viver s'ha presentat aquest dimarts al matí amb la presència de la regidora d'Indústria, Comerç i Activitat, Núria Masgrau, i de la regidora de Centre Històric, Claudina Relat