Mercadona pacta amb els sindicats una jornada laboral de cinc dies setmanals per als treballadors

Mercadona implanta la jornada laboral de cinc dies per als treballadors dels supermercats, que podran descansar dos dies complets a la setmana. Els empleats també tindran vuit caps de setmana llargs lliures a l'any, és a dir, podran fer festa tres dies seguits, unes condicions que no té cap empresa del sector, apunten els sindicats. La mesura s'ha pactat amb els sindicats representats al Comitè Intercentres d'Empresa, CCOO i UGT i entrarà en vigor el 3 d'agost. En un comunicat, Mercadona ha afirmat que la jornada laboral de cinc dies i les mesures pactades són una "fita" per a l'empresa i per la distribució en general. Fins ara els treballadors de la cadena feien feina de dilluns a dissabte i alternaven el torn de matí i el torn de tarda.

La nova mesura s'incorpora després d'haver fet una prova d'horaris a 31 supermercats de la companyia i permetrà a tot el personal de botigues treballar 5 dies a la setmana i tenir 2 dies de descans. Ángeles Rodríguez, responsable estatal de Comerç de la Federació de Serveis de CCOO, valora positivament aquesta iniciativa, ja que l'acord suposa una fita per al sector dels supermercats a Espanya. "La plantilla de Mercadona serà la primera del sector a poder tenir tres dies lliures seguits: dissabte, diumenge i dilluns", ha assegurat.

Mercadona genera l'1,95% del PIB a l'Estat espanyol i dóna feina directament a 90.000 persones, segons les dades de la propia companyia.