El CFP permetrà el setembre obtenir un certificiat de SolidWorks

El Centre de Formació Pràctica farà per primera vegada, aquest mes de setembre, la prova per obtenir un certificat oficial de SolidWorks. Es tracta d'un examen que avalua l'experiència i els coneixements dels alumnes en aquest programa de disseny assistit per ordinador i que és reconegut per les empreses industrials d'arreu del món. El certificat que es podrà obtenir al CFP és el CSWA–Academic, el bàsic i el primer que s'ha d'obtenir. S'adreça a alumnes amb una experiència mínima d'entre 6 i 9 mesos i amb coneixements fonamentals del programa.

Fer la prova és gratuït però les places són limitades i cal inscriure's prèviament a cfp@cfp.cat. Els alumnes que s'inscriguin podran, abans de fer l'examen, accedir a l'aplicació SolidWorks Student Premium i a recursos de formació en línia i exàmens de pràctica. Un cop superada la prova, tindran accés a cursos online de SolidWorks i a la samarreta oficial del programa.