Endesa preveu incrementar el 20% el control remot de la xarxa elèctrica de la Catalunya Central

Endesa incrementarà el 20% el control remot de la xarxa elèctrica de la Catalunya Central. Així, de cara a final del 2021, preveu que els punts telecomandats ascendeixin fins als 1.220 o, el que és el mateix, que una de cada cinc instal·lacions es controli a distància. L'objectiu, explica la companyia en un comunicat, és reduir el temps de resposta en cas d'una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l'avaria i, alhora, permet fer maniobres a distància i en temps real sense necessitat de desplaçar-hi personal.

L'actuació és una de més destacades del Pla d'inversions d'Endesa per a les comarques centrals, que té un pressupost de 57 milions d'euros per als pròxims tres anys (2021-2023). A banda, segons l'empresa, la inversió permetrà desenvolupar, reforçar i incrementar la intel·ligència de la xarxa elèctrica d'alta, mitjana i baixa tensió a totes les comarques on opera la companyia i donar resposta a les seves necessitats de creixement a més curt termini. També, afegeixen des d'Endesa, permetrà «apostar de manera ferma i inequívoca per la reactivació econòmica del territori».

Per elaborar les properes actuacions, expliquen, s'ha fet una estimació de l'evolució de la demanda per tal de planificar les noves infraestructures i el volum i la ubicació dels nous subministraments. També preveuen avançar «en la digitalització de la xarxa per millorar la seva operativitat».