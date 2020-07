L'Ajuntament de Manresa impulsa un viver comercial per a artesans

El número 5 de la Muralla del Carme de Manresa, on fins al mes de desembre passat hi havia hagut l'Oficina d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament, és l'emplaçament escollit pel govern municipal per ubicar un viver d'artesans, un projecte que pretén impulsar el comerç al Barri Antic de la capital del Bages i alhora una activitat «històricament important» a la ciutat, segons explicava ahir la regidora d'Indústria, Comerç i Activitat, Núria Masgrau.

El local, de 96 metres quadrats, encabirà tres petits negocis de venda al detall de productes artesanals. Cadascun dels negocis ocuparà 36 metres quadrats, 16 a la planta baixa i 16 al primer pis, per a magatzem. Un concurs públic, ja iniciat i obert fins al proper dia 16, decidirà quins seran els llogaters del local, que gaudiran d'un lloguer de tres anys, prorrogables dos anys més, al preu de 81,90 euros més IVA, una quantitat que inclou el subministrament de llum i aigua; servei de telefonia fixa i wifi; un sistema antiincendis amb el manteniment dels extintors, una assegurança en concepte de continent i les reparacions estructurals de l'edifici que siguin necessàries. L'Ajuntament inverteix 5.000 euros en l'adequació d'aquest local de propietat municipal, ubicat just a l'entrada de la plaça Puigmercadal.

Al viver s'hi podrà allotjar qualsevol activitat comercial, llevat de les agroalimentàries, ja siguin de roba, bijuteria i joieria o cistelleria, entre d'altres. Per accedir a una de les tres places comercials caldrà presentar un projecte empresarial que impliqui la creació d'una nova empresa o la consolidació d'una de recent. També s'hi poden acollir empreses que no hagin fet venda al detall en els dar-rers cinc anys en un local comercial (exceptuant la venda no sedentària). Els sol·licitants també hauran de disposar d'un pla d'empresa. I caldrà que comercialitzin algun producte que, totalment o parcialment, estigui elaborat o manipulat al Bages, o bé que vulguin desenvolupar una activitat comercial o d'artesania relacionada amb algun producte del qual no hi hagi oferta a Manresa.

Masgrau va presentar ahir el projecte, juntament amb la regidora de Centre Històric, Claudina Relat, com una aposta per l'«emprenedoria» i va assegurar que es tracta d'una iniciativa «única a Catalunya, innovadora i experimental». Relat, per la seva banda, va destacar el fet de la proximitat del local al renovat mercat de Puigmercadal, amb el seu nou bar i el futur supermercat cooperatiu. «Serà un espai de vida», va concloure.