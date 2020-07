Seat invertirà 5.000 milions fins al 2025 per desenvolupar nous models i l'electrificació a Martorell

Seat preveu invertir 5.000 milions d'euros a Catalunya en els propers cinc anys per invertir en projectes I+D per desenvolupar nous models i equips i instal·lacions a la planta de Martorell i aconseguir electrificar la gamma. Tot i admetre que aquest any ha estat un dels "més difícils en la història de Seat", l'empresa que presideix Carsten Isensee té la intenció que Seat fabriqui cotxes elèctrics a partir del 2025 a Martorell, i també preveu la contractació de més de 100 persones per treballar al SEAT:CODE, el centre de desenvolupament de software que s'ubicarà a la Rambla de Barcelona. A més, Seat ha anunciat que llançarà el nou model e-Born sota la marca Cupra i un nou sistema de motos compartides per Barcelona.

L'e-Born és un cotxe dissenyat i desenvolupat totalment a Barcelona que es fabricarà a Zwickau, Alemanya, i arribarà al mercat l'any que ve. Es va presentar a la fira del Ginebra sota la marca Seat, però finalment serà per a Cupra. Malgrat el canvi, els directius de les dues marques han remarcat que són segments que cooperen i no competeixen.

"Cupra ha de contribuir a garantir la rendibilitat i sostenibilitat de l'empresa", ha explicat Isensee, que ha remarcat que Seat i Cupra "són dues parts de la mateixa moneda, no competeixen". L'impuls a Cupra, que amb el Formentor té el seu model propi 100%, ha estat evident durant la roda de premsa, en què el seu president, Wayne Griffiths, ha destacat que quan tinguin tots els seus segments al mercat preveuen facturacions d'1 bilió d'euros. "Cupra ens permetrà explorar nous mercats i inspirar el món des de Barcelona", ha dit, remarcant que també es buscarà crear xarxes de concessionaris propis.

Pla d'inversions condicionat

Isensee ha assegurat que el pla d'inversions anunciat per Seat mostra el "compromís" de la companyia amb el país, però ha advertit que per garantir el futur de la indústria "cal col·laboració dels governs centrals, regional i local". "Tots ells, no podem fer-ho sols, l'administració ha de participar amb les empreses en la transformació del sector", ha afirmat el president de Seat.

A més, ha dit que per atraure les inversions necessàries per desenvolupar cotxes elèctrics cal l'electrificació, amb més infraestructura per punts de recàrrega en el territori i l'estímul de la venda de cotxes elèctrics. En aquest sentit, Insensee ha valorat positivament el pla renove aprovat pel govern espanyol.

"No és el nostre objectiu demanar diners al govern", ha dit Insensee. "El que esperem del govern és una visió comuna i col·laboració en el futur de la indústria del cotxe, i promoure l'electrificació", ha afegit el president de Seat. Isensee ha remarcat que ara Espanya és utilitzada per produir cotxes però que per electrificar la indústria calen "canvis", "probablement noves normes" i "especialment molta més energia renovable". "Sense això serà molt difícil produir cotxes elèctrics a Espanya", ha avisat.

Impacte de la covid-19

El president, Carsten Isensee, ha admès el "greu impacte de la covid-19 en la indústria de l'automòbil", que truncarà els últims anys amb resultats rècord de Seat. Amb tot, ha mostrat confiança que després d'un primer trimestre dolent i un segon de "pitjor", la situació s'anirà recuperant "almenys parcialment, durant la segona meitat de l'any".

"Martorell gairebé ja treballa al mateix ritme de producció que abans de la covid-19", ha dit el president de Seat, que ha insistit en ser "optimista". Segons ha dit, la planta de Martorell té "un enorme potencial".

Amb tot, al ser preguntat sobre si la planta catalana podria mantenir els ritmes de producció rècord dels últims anys, Isensee ha dit que "ningú et dona cap garantia de res a la vida". En tot cas, des de Seat confien en complir amb els objectius i que Martorell arribi "als volums de l'any passat, potser més elevats", en els propers anys.

D'altra banda, Isensee ha evitat valorar la situació a Nissan, i no ha volgut entrar a discutir si la companyia podria interessar-se per les plantes que l'empresa nipona preveu deixar a la Zona Franca. "Estem totalment preparats per adaptar la producció a les plantes de Martorell i components, en aquests moments no tenim cap altra pla", s'ha limitat a dir el dirigent de l'automobilística.

Isensee, que va substituir en el càrrec a Luca de Meo, no ha volgut entrar a valorar si seguirà ja com a president de forma permanent o hi haurà un relleu en el futur. Sense entrar a respondre a la qüestió, sí que ha dit estar "totalment compromès amb l'empresa" i les inversions anunciades, i tenir el recolzament del consell d'administració del grup.

SEAT:CODE i micromobilitat

Durant al roda de premsa, organitzada a Casa Seat al Passeig de Gràcia, Seat també ha anunciat que obrirà un nou centre a la capital catalana. Es tracta del centre de desenvolupament de software, que s'ubicarà a la Rambla i comptarà amb un equip de més de 150 persones. Alguns d'aquests ja s'han contractat i l'empresa preveu obrir nous processos de selecció en els propers mesos per a més de 100 persones. "Serà la màquina digital de l'empresa, farà productes i solucions digitals per a Seat i Volkswagen", ha explicat el president de la companyia.

Així mateix, el vicepresident comercial de Seat i president de Cupra, Wayne Griffiths, ha confirmat que la marca estrenarà dijous a Barcelona un nou servei de subscripció per l'eScooter 125 i el patinet elèctric eKickScooter65. De fet, la marca SEAT MÓ, centrada en la micromobilitat, és un altre dels eixos de futur de la companyia. Seat permetrà amb un model de subscripció accedir a la moto per dies, setmanes o mesos, i en les properes setmanes s'establirà un sistema de 'sharing'.

A la presentació dels plans de futur de l'empresa, els directius de Seat i Cupra també han destacat el llançament del León Familiar, i a la segona meitat de l'any, del Cupra Formentor. Entre les col·laboracions de Seat, Cupra i Seat MO, l'automobilística passarà de 6 a 14 models en el futur.