Troba feina ràpidament amb les següents ofertes laborals

Comença a treballar ràpidament gràcies a les ofertes de feina que estan actives en aquests moments. Llocs de treball per a carretoners, assessors comercials o electromecànics, entre d'altres oportunitats. No t'ho pensis més i apunta't aquí mateix a les ofertes que més t'interessin.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball. Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta , així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:

Palista Excavadora a Santpedor

Publicat: 2020.06.18 – 14:10

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € – 25.000 € Brut / mes

A IMAN Temporing, empresa especialitzada en RRHH, volem acompanyar-te en la teva trajectòria laboral. #Conectamoseltalentoconlasoportunidades.



Coneix més a www.imancorp.es!

Des de la nostra oficina de Manresa, seleccionem un / a palista sector ciment amb experiència, per important empresa ubicada a Santpedor.

Les teves funcions seran les següents:

Càrrega, descàrrega i ubicació de material.

Recepció telefònica de comandes i atenció a client.

Maneig de pala carregadora.

Què oferim?

Torn partit a jornada completa de dilluns a divendres.

Contractació per ETT i posterior incorporació empresa.

Salari segons conveni.

Es valorarà:

– Imprescindible carnet de pala retroexcavadora.

– Residir a la zona.

– Excel i informàtica.

– Experiència mínima 2 anys.

Inscripcions i més informació a oferta de Palista Excavadora a Santpedor.

GRUP CTC

El nostre compromís és convertir-nos en un soci a llarg termini dels nostres clients, ajudant-los a augmentar la seva productivitat i la presència en el punt de venda, mitjançant solucions integrals i innovadores: aportem eficiència en els seus processos de negoci.

Grup CTC selecciona:

Assessor / Assessora Comercial a Manresa

Publicat: 2020.06.25 – 18:05

– 10 vacants.

– Jornada completa.

DIANA SOLUCIONS COMERCIALS, empresa líder en el sector de l'externalització i especialitzada en màrqueting operacional selecciona assessor comercial al sector energètic per al sector de grans superfícies amb l'objectiu d'incrementar les vendes i la imatge de la marca en zona Manresa.

FUNCIONS:

* Conèixer encertadament els productes i serveis de l'organització.

* Assessorar de manera real i objectiva als clients i les seves necessitats.

* Planificar accions de prospecció i obertura de mercats de clients particulars i empreses.

* Realitzar un assessorament personalitzat per a l'elecció de solucions.

* Fidelitzar i gestionar de forma proactiva la teva cartera de clients particulars i empreses.

COMPETÈNCIES:

* Actitud positiva.

* Perfil agressiu cap a les vendes.

* Dinàmic.

* Sincer.

* Capacitat investigadora.

* Assertivitat.

* Empàtic.

* Extravertit.

* Tolerant a la frustració

* Entusiasta.

* Pacient.

HORARIS:

De dilluns a dissabte en horari comercial (40 hrs i de 20hrs)

SOU:

A partir de 8 euros B / H en funció d'experiència demostrable (lloc estable).

Variable per objectius marcats.

* Experiència com a assessor comercial prèvia

* Disponibilitat completa

* Esperit emprenedor i mentalitat empresarial

* Experiència i predisposició per treballar per objectius comercials

* Habituat a l'ús d'eines tecnològiques i informàtiques

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor / Assessora Comercial a Manresa

Operari / Operària Indústria Minera a Súria

Publicat: 2020.06.23 – 15:35

– Jornada completa.

– Salari 13.500 € – 13.500 € Brut / mes

Estem buscant un / a operari / a per treballar a les instal·lacions d'un dels nostres clients dedicat a la indústria minera (potassa).

Funcions:

– Control i seguiment automàtic de les cintes transportadores de producte.

– Assegurar-se que el producte no caigui ni hagin embussos.

– Connectar vagons.

– Eliminació de residus de la fi de la línia.

– Selecció d'impureses i neteja.

– Manteniment i control de les cintes transportadores i extracció de residus.

Oferim:

– Incorporació immediata.

– Salari: 1125 € bruts / mes.

– Horari: Torn rotatiu de matí / tarda / nit.

– Valorable aportar coneixements de mecànica / elèctrica o hidràulica.

– Residir a les proximitats de Manresa (vehicle propi).

– Disponibilitat d'horari rotatiu.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / Operària Indústria Minera a Súria

SOLUTIA

Consultoria de Recursos Humans especialitzada en el sector Healthcare.

A Solutions Global Health Solutions tenim un profund coneixement dels professionals vinculats a les Ciències de la Vida i la Salut i això ens erigeix com un soci d'alt nivell per confiar els seus processos de selecció estratègics en l'àmbit Farma, Biotec, Medical Devices & Diagnostics i Sanitari.

La nostra metodologia ens permet trobar el professional més adequat i garantir una perfecta adaptació als requisits del lloc i del mercat.

SOLUTIA selecciona:

Infermer / a assistencial Surià i Sallent a Manresa

Publicat: 2020.06.22 – 17:05

– 4 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Actualment seleccionem un infermer / a per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.

El / la professional serà la persona responsable de l'atenció assistencial de tots els treballadors de la companyia. És important que el / la professional tingui experiència atenent urgències i emergències.

Busquem treballadors amb disponibilitat per cobrir diferents torns (sobretot amb disponibilitat de matins, de 06:00 a 14:00). El treball, a més de la part assistencial, també inclou una gran part de treball administratiu, de manera que el / la professional ha de tenir la voluntat de complir amb aquesta part de la feina.

Seria per començar en els mesos d'estiu i en funció de les necessitats de suplents.

– Graduat / a en infermeria.

– Viure per la zona de Manresa.

– Valorable experiència atenent urgències.

– Persona responsable i organitzada.

Inscripcions i més informació a oferta d'Infermer / a assistencial Surià i Sallent a Manresa

GRUP CRIT ESPANYA

Grup Crit és una empresa multinacional especialitzada en recursos humans i desenvolupament de carreres professionals. Portem més de 50 anys a Europa, detectant talent i posant-lo a disposició d'empreses de tots els sectors.

Oferim tot el catàleg d'activitats de recursos humans: selecció, formació, treball temporal, externalització de serveis, consultoria de recursos humans i desenvolupament de carreres.

Els nostres consultors t'assessoraran sobre els millors passos per a continuar amb el teu desenvolupament professional.

Volem ser una peça clau per facilitar-te l'accés a les millors empreses i ofertes d'ocupació a nivell nacional.

'Treballem junts!!

Grup Crit Espanya selecciona:

Tècnic / a de manteniment industrial a Martorell

Publicat: 2020.06.30 – 17:05

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

GRUP CRIT EL PRAT. Precisa incorporar per important empresa situada a Martorell del sector agroalimentari un / a tècnic de manteniment industrial.

– Horari: de dilluns a divendres (13: 00-20: 00) un dissabte cada dos (11.00 a 16:00).

– Funcions: manteniment correctiu i preventiu de maquinària robòtica d'envasat, contacte amb quadres elèctrics i automatització.

– Retribució: 2.000 € bruts / mes aprox.

– Lloc estable + incorporació a empresa.

– Grau superior en robòtica, automatització industrial o similar.

– Experiència en manteniment de maquinària robòtica.

Inscripcions i més informació a oferta de tècnic / a de manteniment industrial a Martorell

Un / a tècnic / a Programador / a PLC. a Martorell

Publicat: 2020.06.25 – 11:35

– Jornada completa.

– Salari 30.000 € – 40.000 € Brut / mes

CRIT Martorell selecciona per a empresa dedicada a la fabricació de maquinària, situada a Martorell (Barcelona), un / a tècnic / a Programador / a PLC.

QUINES FUNCIONS desenvoluparàs?

– Realitzar les actualitzacions i modificacions de PLC.

– Programació i configuració de màquines.

– Suport al departament de Serveis d'Assistència tècnica.

– Efectuar la posada en marxa de la maquinària.

QUÈ NECESSITES PER ENCAIXAR AL LLOC?

– Enginyeria Tècnica (molt valorable coneixements d'electricitat, programació, eines de CAD, pneumàtica i Eplan).

– Anglès nivell mitjà-alt (molt valorable el coneixement de més idiomes).

– Experiència en programació de PLC, de robots Kuka, pantalles HMI, programació de variadors i disseny d'esquemes elèctrics.

– Experiència mínima de 4 anys en un lloc similar.

– Residència propera a Martorell.

– Alta disponibilitat per viatjar.

– Incorporació immediata.

– Capacitat de comunicació.

– Persona proactiva i resolutiva.

QUÈ OFERIM ?

– Horari base per la situació de COVID-19: De dilluns a divendres de 07:00 a 15:15.

– Contracte per ETT amb possible incorporació a empresa.

– Salari: de 30.000 € a 40.000 € bruts anuals (segons experiència i coneixements).

Inscripcions i més informació a oferta d'Un / a tècnic / a Programador / a PLC. a Martorell

Xofer de trailer a Martorell

Publicat: 2020.06.22 – 11:05

– Jornada completa.

GRUP CRIT EL PRAT. Precisa incorporar a un / a xofer de tràiler per important empresa d'alimentació situada a Martorell.

FUNCIONS : Ruta de Martorell a mercabarna i per Catalunya.

HORARI: de dilluns a divendres de 08:00 a les 18:00.

RETRIBUCIÓ: 24.000 € / anuals.

Estabilitat + incorporació a empresa.

-Experiència com xofer de tràiler.

Inscripcions i més informació a oferta de Xofer de trailer a Martorell

SABICO / Barcelona selecciona:

Vigilant de Seguretat amb TIP – Zona Martorell

Publicat: 2020.06.29 – 11:01

– 2 vacants.

– Contracte a temps parcial.

– Jornada intensiva – nit.

Inscripcions i més informació a oferta de Vigilant de Seguretat amb TIP – Zona Martorell

BARNA LABOR ETT selecciona:

Carreter / a amb pont grua a Martorell

Publicat: 2020.06.29 – 11:36

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada intensiva – indiferent.

– Salari 12 € – 13 € Brut / hora.

Inscripcions i més informació a oferta de carretoner / a amb pont grua a Martorell

Xofer tràiler a Martorell

Publicat: 2020.06.29 – 11:33

– Contracte de durada determinada.

– Jornada intensiva – indiferent.

– Salari 12 € – 13 € Brut / hora.

Inscripcions i més informació a oferta de Xofer tràiler a Martorell

TEMPS MULTIWORKS / Granollers selecciona:

Electromecànic * V.Oriental * a Martorell

Publicat: 2020.06.22 – 18:01

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 1.800 € – 2.100 € Brut / mes

Inscripcions i més informació a oferta d'Electromecànic * V.Oriental * a Martorell

BOIX DOMENECH selecciona:

Operador de processos alimentaris a Manresa

Publicat: 2020.06.19 – 17:19

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'operador de processos alimentaris a Manresa

WELLNIA BCN selecciona:

DELEGAT COMERCIAL MÈXIC a Manresa

Publicat: 2020.06.29 – 16:53

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de DELEGAT COMERCIAL MÈXIC a Manresa

ARQUITECTE a Martorell

Publicat: 2020.06.29 – 16:53

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'ARQUITECTE a Martorell

INSTAL·LADOR HIDRÀULICA PISCINES a Manresa

Publicat: 2020.06.29 – 16:53

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'INSTAL·LADOR HIDRÀULICA PISCINES a Manresa

Instal·lador / a a Manresa

Publicat: 2020.06.29 – 16:49

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instal·lador / a a Manresa