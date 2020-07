CaixaBank reobre els baixos de can Jorba amb un nou centre de negocis

CaixaBank va obrir ahir al públic el centre Business Manresa, un servei especialitzat des del qual gestionarà les microempreses, comerços i autònoms de la Catalunya Central. La nova oficina Business s'ubica als baixos de l'edifici històric de can Jorba, tancats des del maig del 2017. Des de l'adeu dels magatzems, el 1984, el local sempre ha acollit oficines bancàries. L'últim llogater va ser el Banc Sabadell, però anteriorment l'havien ocupat oficines de Caja Madrid i Caixa Penedès

CaixaBank ha concentrat en aquest emblemàtic espai els serveis que ofereix a les empreses de les comarques centrals: el centre Business, que s'adreça a comerços, emprenedors i microempreses i el Centre d'Empreses, que gestiona les empreses que facturen més de 2 milions d'euros.

El nou centre Business ofereix atenció personalitzada als comerços i negocis de la zona així com a microempreses –les que tenen menys de 10 empleats i facturen menys de 2 milions d'euros–, autònoms i emprenedors de la Catalunya Central. L'oficina disposa d'un horari ampliat d'atenció: de 8.30 a 18.30 h, excepte els divendres, quan tancarà a les 14.30 h. El centre Business té un equip de 9 gestors especialitzats i ocupa un espai de 500 metres quadrats.

El Centre d'Empreses de Manresa s'ha traslladat des del carrer Pompeu Fabra a la primera planta del local, des d'on gestiona les empreses de la Catalunya Central que facturen més de 2 milions d'euros. El centre disposa de 6 gestors i especialistes per tal de donar resposta a totes les necessitats financeres de les empreses. En conjunt, des de can Jorba, CaixaBank gestiona les més de 1.500 empreses clients de què disposa a la Catalunya Central.

Coincidint amb aquesta obertura, l'entitat ha tancat l'oficina de la plaça Major a més de l'espai d'empreses de Pompeu Fabra. Els propers mesos, CaixaBank quedarà amb cinc oficines a la capital del Bages, ja que les properes setmanes tancarà les que té al carrer la Pau, al carrer Barcelona i a la plaça Catalunya. D'aquesta manera, l'entitat disposarà de les oficines de passeig Pere III, Bonavista, Sagrada Família, la nova de can Jorba i una altra nova oficina a l'avinguda de les Bases de Manresa, que té previst obrir el 18 d'agost.

Les oficines dels carrers la Pau i Barcelona tancaran simultàniament a l'obertura de la nova oficina de les Bases. L'oficina de plaça Catalunya tancarà portes el 30 de juliol per vacances dels seus empleats, que en tornar de l'estiu ja s'incorporaran a les noves oficines. L'entitat compta deixar un caixer només a l'espai que ocupava l'oficina de plaça Major, però no a la resta de sucursals que ha decidit tancar.

Jaume Masana, director de la territorial Catalunya de CaixaBank, explicava ahir que el futur del sector passa per «la concentració i l'especialització», una tendència aguditzada per la cada vegada més rellevant presència del canal digital en les operatives bancàries. «El valor de proximitat ha perdut pes i els clients, en canvi, demanaven una ampliació d'horaris» que ara sí que ofereix l'entitat. «El nostre sector s'ha anat sofisticant», diu Masana, i en vint anys, explica, el nombre de possibilitats operatives s'ha multiplicat. Els fons gestionats són ara milers, per exemple, apunta Masana. El director de la territorial, ubicada a l'edifici Impuls de la capital del Bages, insisteix que «avui el 89% de tràmits administratius es fan telemàticament». Per això, la concentració d'operatius en poques oficines «funciona millor». A les noves oficines store de l'entitat s'hi ha d'anar preferiblement amb cita prèvia. Una nova forma, també, de relacionar-se amb els clients, als quals Masana reconeix que s'ha d'«educar» en els nous canals de comunicació amb la banca.

Masana afirma que l'entitat «no ha deixat cap població ni barri perifèric sense caixer». Sobre si la concentració d'oficines, que implica el tancament de les de barri pot suposar un inconvenient per a la gent gran, menys habituada als canals telemàtics, i amb problemes de mobilitat, Masana respon que la política de l'entitat és «deixar un caixer a cinc minuts a peu» del que es tanca. «La gent no se'ns queixa», afirma el director territorial, que augura que en la propera dècada assistirem al tancament d'encara més caixers atès l'increment de l'operativa telemàtica. «Avui, pagar amb mòbil és tan fàcil com utilitzar el whatsapp, i la gent gran en fa servir, de whatsapp. Ara bé, la gent gran el que té és un problema d'inseguretat a l'hora d'utilitzar les noves tecnologies. Convé dedicar-hi deu minuts a explicar-los-les. Nosaltres ho fem. Hi som molt sensibles», assegura Jaume Masana.



Reconeixement facial

També ahir, el banc va posar en marxa a l'oficina store Pere III de Manresa el primer caixer automàtic a la Catalunya Central que disposa de tecnologia de reconeixement facial. El sistema és el primer impulsat per una entitat financera a escala mundial per fer reintegraments simplement reconeixent l'usuari a través de la imatge captada per la càmera del terminal i sense haver d'introduir manualment el PIN.

Durant la presentació del reconeixement facial, el mateix Jaume Masana va provar el sistema, que va donar alguns errors inicials, fruit de la novetat. En qualsevol cas, també va quedar provat davant dels mitjans que el sistema és segur i no es deixa enganyar amb una simple fotografia del client. En aquest cas, del mateix Jaume Masana.