La primera mediació a Treball sobre l'ERO de Nissan acaba sense acord

La primera mediació sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de Nissan al departament de Treball va acabar ahir sense acord. La direcció va proposar als treballadors allargar el període de consultes de l'expedient, que va començar el 30 de juny i té una durada mínima d'un mes, si les negociacions avancen, segons van explicar els sindicats. El comitè d'empresa va rebutjar aquesta petició perquè implicaria haver de negociar amb acomiadaments imminents sobre la taula, ja que l'ERO seguiria en vigor.

«Estem disposats a parlar però sempre partint de la base de la viabilitat de l'empresa», va apuntar Miguel Ruiz, representant d'USOC al comitè d'empresa, a la sortida de la reunió. «Haurien de tenir un gest i retirar l'ERO», va insistir.

La companyia automobilística va assegurar en un comunicat que «no pot» atendre la petició dels treballadors de retirar l'expedient, ja que «el marc legal d'aquest procediment és el que garanteix la seguretat jurídica necessària per a totes les parts». A més, l'empresa diu que coincideix amb els treballadors en la «importància» de «disposar de temps» per avançar en el procés de negociació.

El departament de Treball de la Generalitat ha tornat a convocar una mediació per al dimarts 14, un dia abans de la mobilització dels treballadors a Madrid. A més, la conselleria també ha proposat trobar-se els dies 21, 23, 28 i 30 de juliol.

Els representants de la plantilla han anunciat que no s'asseuran a més reunions convocades per l'automobilística nipona, ja que no reconeixen el període de consultes local de l'expedient en haver-se iniciat abans que acabi la negociació sobre el tancament al comitè europeu.

Tot i això, sí que aniran a les mediacions convocades per l'administració «per responsabilitat», va afirmar Ruiz, que va dir que hi ha «moltes llacunes» i «dades maquillades» en els arguments del tancament que presenta l'empresa. «Hem d'entendre per què es tanca Nissan», va afegir.

Segons els sindicalistes, l'expedient impedeix qualsevol negociació sobre el futur de les instal·lacions.