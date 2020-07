Els economistes preveuen que la recuperació s'allargui fins al 2023

El Grup de Conjuntura de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes preveu una recuperació de l'economia «estirada en el temps» fins al 2023 i molt diferenciada per sectors. En una roda de premsa per valorar l'evolució de l'economia catalana, l'economista Jordi Goula va assegurar ahir que, per tornar a nivells de 2019, caldrà recuperar la caiguda d'entre un 24% i un 32% produïda en el primer semestre de l'any. En qualsevol cas, va afirmar que hi haurà sectors que sortiran de la crisi molt abans i que, fins i tot, podrien tornar a nivells de l'any passat en el 2021. La institució demana a l'Estat «facilitar» els ajustos empresarials i ha assegurat que no descarta que les empreses facin acomiadaments per evitar «mals majors». L'economista Modest Guinjoan assegura que les últimes dades mostren una certa «inflexió» en positiu. Com a exemple, s'ha referit al creixement intertrimestral de l'Índex de la Producció Industrial al maig.