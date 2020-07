La gestió de Canadell, avalada en una consulta de la Cambra

Una consulta de la Cambra de Comerç de Barcelona avala la gestió de l'equip liderat per Joan Canadell en el seu primer any de mandat, ja que el 73% dels participants titllen la gestió de «molt bona» i el 24% de bona, segons les dades difoses ahir per aquesta corporació. Per contra, només la valora negativament –«dolenta o molt dolenta»– el 3% dels consultats, assegura la Cambra en un comunicat, mentre que fonts d'aquesta corporació han aclarit que en les consultes iniciades el 17 de juny passat, que van acabar ahir, han participat unes 1.500 persones. Segons les dades de la Cambra, el 78% dels participants en les consultes creu que el nou equip de la institució ha fet una defensa «molt bona» de l'interès econòmic i empresarial a través de les seves reivindicacions i posicionaments, i el 20% la titllen de bona i el 2% restant la troba dolenta o molt dolenta.