Movento assumeix la concessió de les marques Renault i Dacia a Manresa

Auser, el concessionari oficial de les marques Renault i Dacia del Grup Movento, ha oficialitzat la seva entrada a Manresa després de guanyar, a final del mes de juny, l'adjudicació del concurs de creditors de la manresana Autotransversal. L'operació també suposa l'assumpció de la concessió de Renault i Dacia a Vic, que també formava part d'Autotransversal. Auser és una de les branques del gran grup d'automoció Movento, que té presència a pràcticament tot Catalunya, amb la distribució de divuit marques de cotxes i motocicletes. Auser també es present a Pineda de Mar, Mataró, Badalona, Cerdanyola, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Ter-rassa.

Segons la resolució del concurs, Auser assumeix una vintena de la trentena llarga d'empleats d'Autotransversal. Amb tot, el gerent d'Auser, Antoni Sánchez, explicava ahir a Regió7 que la intenció és contractar, «a mitjà termini», fins a una vintena més de treballadors.

Amb la gestió de les instal·lacions fins ara d'Autotransversal, Movento incrementa la seva presència a Manresa, on ja opera per mitjà de Sarsa, amb les marques Audi i Volkswagen, i amb Stern Motor, amb les marques Mercedes i Smart, a banda d'Auto Pla Vic 4x4, que comercialitza a l'Anoia Jaguar i Land Rover.

«Estem molt il·lusionats de poder oferir, a partir d'ara, els nostres serveis als clients d'aquest territori estratègic per a nosaltres, i estem convençuts que ens convertirem en el concessionari de referència a la zona gràcies a oferir un servei de qualitat i un tracte personalitzat», explicava en un comunicat Sánchez, que afegia a aquest diari que Auser es proposa «rellançar l'activitat» de Renault i Dacia al Bages, Osona, Moianès i també al Berguedà. «Hi posarem els mitjans necessaris», assegura.

Autotransversal va presentar concurs de creditors el 4 de març amb una oferta vinculada d'Automòbils Pruna SA, de Granollers, que garantia una bones condicions per al traspàs de la gestió del concessionari. L'arribada de la pandèmia i el tancament comercial van fer enrere Pruna, que no va renovar el compromís adquirit. Finalment, el concurs ha estat adjudicat a Auser, en unes condicions no tan òptimes per a l'antiga propietat com les que proposava l'oferta vinculada de Pruna.