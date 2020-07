El Consorci de la Zona Franca tanca el 2019 amb 14,1 milions d'euros de beneficis, un descens del 40%

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) va guanyar 14,1 milions d'euros durant el 2019, un descens del 43% en comparació amb els 25 milions que va tenir com a benefici durant l'any anterior. El ple de l'entitat va aprovar ahir els comptes del 2019, que registren uns ingressos nets de 55,5 milions d'euros i unes despeses d'explotació de 49,5 milions. Durant l'exercici 2019, el CZFB va consolidar la tendència d'augment de volum de negoci i reducció de deute financer, que va tancar l'any en els 24,1 milions d'euros. A banda de validar els comptes del 2019, el ple presidit per l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i encapçalat pel delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha abordat també el rumb del Consorci i el seu paper en la reactivació de l'economia després de la crisi de la covid-19.

Per complir aquest objectiu, l'empresa pública treballa en dos eixos: l'impuls del Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrarà entre el 6 i el 9 d'octubre a diferents edificis singulars de Barcelona. A més, el Consorci està planificant la inauguració del DFactory, un hub tecnològic per al foment i el desenvolupament de la indústria 4.0, previst per a final d'any. El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, va remarcar l'esforç del Consorci per adaptar-se a un context «completament canviant» i anticipar-se a les necessitats dels sectors en què treballa.