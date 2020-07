Cristina Cruz: «Cal preparar-nos per a nous rebrots»

? Cristina Cruz, regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, de l'Ajuntament de Manresa, celebra tenir dades sobre l'impacte de la covid-19 al Bages, ja que «anar a cegues fa molt difícil poder preveure accions». Amb tot, lamenta la radiografia que dibuixa aquesta estimació i alerta que «cal preparar-nos per a nous rebrots». En aquest sentit, assegura, «les empreses ens traslladen molta preocupació de cara al setembre». Cruz reconeix que la capacitat d'incidència dels ajuntaments a aportar solucions a la caiguda econòmica és limitada, però recorda que des del consistori s'han aprovat ajuts globals de 465.000 euros tant a fons perdut com en forma de microcrèdits. De moment, no se'n preveuen més.