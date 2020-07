Micumacu celebra el desè aniversari amb una nova col·lecció

Micumacu, l'empresa d'articles infantils fets a mà amb materials naturals, compleix aquest juliol els deu anys de vida. La celebració de l'aniversari, que, a causa de la crisi generada per la covid-19, serà en un format molt íntim, coincidirà plenament amb el llançament de la nova col·lecció La Terra, que tindrà lloc aquest dilluns 13 de juliol. La col·lecció La Terra arriba amb l'objectiu de conscienciar sobre la necessitat de cuidar el planeta i és una clara reivindicació del contacte amb la natura, vital per a les persones, especialment per als més petits. Amb aquesta col·lecció, les responsables de Micumacu, Montse Montón i Eva Franch, volen provocar emocions que «ajudin a reconnectar amb la terra i animin a emprendre accions que oxigenin la nostra preciosa llar». En aquesta dècada, Montón i Franch han vist com el seu taller ha esdevingut una empresa d'èxit que ven a tota la península Ibèrica i a alguns punts d'Europa.