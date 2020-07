Nissan Iberia insisteix que la planta catalana «ja no és viable»

El conseller director general de Nissan Iberia, Marco Toro, ha insistit aquest dilluns en un comunicat que la planta a Catalunya "ja no és viable" i que Frank Torres és "el millor i més adequat executiu de la marca" per negociar el tancament. Segons ha afirmat Toro, cal obrir diàleg per "aconseguir la millor solució per a tots". Toro ha dit que la decisió de tancar les plantes a la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu ha estat "molt difícil emocionalment" però ha afirmat que el "compromís" de la marca amb Espanya es manté "intacte".

D'altra banda, el directiu de Nissan Iberia ha celebrat el pla MOVES del govern espanyol però ha dit que l'Estat es manté encara "a la cua d'Europa" en foment de l'electrificació. "Hem de ser conscients que si s'esgoten els ajuts al mercat del vehicle elèctric, es tornarà a paralitzar", ha assegurat. En aquest sentit, ha proposat un "IVA reduït per als vehicles electrificats".

Segons els plans de Nissan, la marca tindrà el 50% de les vendes electrificades, quan la mitjana europea podria ser d'un 26%. No obstant, Toro ha demanat "agilitzar els processos burocràtics per al desenvolupament de la xarxa d'infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric i aprofundir en mesures fiscals a favor de la descarbonització del transport".

La marca també afirma que és "líder en la mobilitat electrificada a Espanya", amb la venda de 8.000 unitats de vehicles 100% elèctrics i de 0 emissions des del llançament del LEAF el 2010 i fins al tancament de l'any passat.

"Un de cada cinc vehicles elèctrics que circulen per les nostres carreteres és un Nissan", indica la companyia en un comunicat, xifrant en un bosc de 134.00 arbres l'estalvi en CO2 que fan aquests cotxes. A més, Nissan Iberia reivindica que en els últims 10 anys ha invertit més de 5 milions d'euros en infraestructures de càrrega a la xarxa de concessionaris, un 22% del total de càrrega ràpida a Espanya. El projecte s'ampliarà amb inversions de 10 milions a través del projecte Easycharger.