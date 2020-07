El Club Tennis Manresa inaugurarà un nou restaurant

Aquest mes de juliol obrirà portes a les instal·lacions del Club Tennis Manresa un nou espai gastronòmic i social després que la seva junta directiva hagi arribat a un acord amb l'emprenedor manresà Nicolás Gutiérrez, segons ha informat la mateixa entitat.

L'objectiu comú, segons Anjo Valentí, president del CTM, és que «el restaurant ofereixi un servei de producte de proximitat, d'oferta gastronòmica per a tothom adaptada a les noves tendències, i esdevenir un punt de trobada social de referència de Manresa i de la comarca, gràcies a l'entorn natural del nostre club». «Avui és un repte engegar un nou projecte d'hostaleria com aquest en moments d'incertesa com els que estem patint, però per sobre de tot cal tirar endavant i entomar-ho amb esforç, seguretat, professionalitat i il·lusió», explica el nou gestor del restaurant, Nicolás Gutiérrez.