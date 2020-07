La CUP denuncia manca d'inversió en seguretat a la mina de Vilafruns

La CUP exigeix responsabilitats a Iberpotash i Montajes Rus –l'empresa subcontractada amb més treballadors a Vilafruns– després que, en els darrers dos mesos, s'hagin produït tres accidents, dos dels quals mortals.

Els cupaires van reunir-se ahir al matí a Sallent amb representants sindicals de les dues empreses. A la sortida, van fer seva la denúncia dels treballadors, que asseguren que, en els dar-rers anys, ICL ha deixat d'invertir en seguretat a la mina ja que el seu tancament està previst per al 2022. En aquest sentit, la formació demana que els treballadors subcontractats –2 de cada 3– passin a ser d'ICL i que no s'aprofiti la situació per fer acomiadaments col·lectius.

En la reunió, hi van participar Guillem Cabra, regidor de Fem Poble a l'Ajuntament de Sallent, Montse Venturós, alcaldessa de Berga, Vidal Aragonès, diputat al Parlament per la CUP, i Roser Alegre, portaveu municipal de Fem Manresa a l'Ajuntament de Manresa.

En la seva intervenció, el diputat Vidal Aragonès va comprometre's a continuar amb la tasca de «fiscalització» de la CUP, i va fer-se seva una de de les reivindicacions dels treballadors: que acabi la subcontractació. «La subcontractació acaba sent igual a mort, sobretot en sectors com la mineria o la química»,va assegurar.

Per altra banda, Cabra va demanar la convocatòria «urgent i imprescindible» del Fòrum de la Mineria per tal d'escatir responsabilitats i saber, de primera mà, quins plans de continuïtat i opcions de futur es planteja Iberpotash pel que fa a la mina de Vilafruns.