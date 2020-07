La Intersindical denuncia que Montajes Rus prepara un ERO per a 66 persones

La berguedana Montajes Rus, la principal empresa subcontractada a les mines de Súria i Balsareny –propietat d'ICL–, pretén acomiadar 66 treballadors dels 345 que té l'empresa en aquests dos centres de treball, segons ha denunciat la Intersindical-CSC, que «rebutja» aquesta mesura. «Aquesta és la reacció de la direcció a la seva culpabilitat com a causant última de les defuncions produïdes durant el mes de juny, a causa de la seva negativa a aplicar les mesures de seguretat imprescindibles que la Intersindical-CSC exigia de feia temps, per no fer minvar els seus beneficis», va explicar ahir el sindicat en un comunicat. L'empresa «ara prepara un ERO duríssim davant la incertesa de la nova situació», afegeix la Intersindical.

Segons han explicat fonts del sindicat a aquest diari, avui han de començar les negociacions per a aquest expedient, que es va presentar als representants dels treballadors divendres passat. Segons la Intersindical, Montajes Rus, amb qui ahir no va ser possible parlar, preveu acomiadar 57 treballadors de la mina de Balsareny i 9 de la de Cabanasses, a Súria. «Ens sorprèn que també vulguin incloure personal de Súria», expliquen les mateixes fonts, que denuncien que l'empresa, que ha avançat als representants de la plantilla que preveu presentar l'expedient per causes productives, no ha reduït la feina, i que té contractes amb ICL fins al 2022.

Segons les mateixes fonts sindicals, la mesura que els ha proposat Montajes Rus «és precipitada, i no se'ns han mostrat dades que ho justifiquin». Per al sindicat, aquest seria un primer pas «per preparar el tancament de la mina». La Intersindical considera que si Montajes Rus acomiada 57 treballadors de la mina de Vilafruns, «altres hauran de fer la seva feina, i amb menys personal. I això sense reforçar les mesures de seguretat». «Ens preocupen totes les persones, tant els afectats per l'expedient, com els que es quedarien a la mina. I també els treballadors de Súria».

La Intersindical-CSC reclama a l'empresa berguedana que «negociï, per fi i sense amenaces, mesures per garantir el treball i la seguretat a les mines». El sindicat recorda que ICL ha aturat les tasques d'extracció al jaciment de Balsareny -on van tenir lloc dos accidents mortals de treballadors de Montajes Rus el mes de juny, i que es preveu tancar el 2022, un cop enllestida la rampa de Cabanasses- per estudiar-ne les modificacions que hi incrementin la seguretat. El sindicat reclama a Montajes Rus que l'empresa «intercedeixi per garantir que aquestes seran suficients, de forma coordinada amb els i les representants de la plantilla, i que negociï amb aquests un futur per a tots els llocs de treball amb condicions laborals dignes».

El sindicat avança que «si Montajes Rus no rectifica», reclamarà «el suport d'altres agents socials del territori per forçar aquest canvi de rumb, inclosos els alcaldes de Manresa i Sallent, que es van comprometre a fer costat a les reivindicacions del comitè».