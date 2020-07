L'Estat permetrà ampliar la concessió a les autopistes amb pèrdues per la covid-19

El govern espanyol permetrà prorrogar la concessió a les autopistes que acreditin pèrdues derivades de la crisi del coronavirus, segons ha avançat el diari 'ARA' i va publicar el BOE el 8 de juliol. La compensació en cap cas es podrà demanar si el marge brut d'explotació durant la vigència de l'estat d'alarma va ser positiu. L'Estat no pagarà a les concessionàries una quantitat de diners per compensar les pèrdues, sinó que els permetrà allargar el contracte les jornades necessàries per assolir aquests diners, amb un màxim de 99 dies, els que va durar l'estat d'alarma a Espanya. Per calcular-ho, es considerarà un creixement dels ingressos del 2% respecte als del 2019.

La compensació haurà de permetre assolir un marge d'explotació zero pel període de l'estat d'alarma, o la diferència entre l'aconseguit aquest any i el de l'any anterior, segons quina quantitat sigui més baixa, estipula el BOE.

El BOE avisa que per calcular les pèrdues "no es consideraran els ingressos i despeses d'inversió o finançament, les moratòries o condonacions pactades pel concessionari, ni els salaris dels treballadors en ERTO". Tampoc es permetrà incloure en el marge brut d'explotació les amortitzacions ni provisions acreditades per les activitats d'explotació de la concessió.

A Catalunya, l'any vinent acaba la concessió de l'AP-7 de la Jonquera a Tarragona, i la de l'AP-2.