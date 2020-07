El Consell del Bages demana explicacions a ICL per la situació a la mina de Vilafruns

El Consell Comarcal del Bages es reunirà el proper dilluns amb ICL per «aclarir la situació» de la mina de Vilafruns, tancada des del segon accident laboral mortal, el 25 de juny. A través d'un comunicat, l'ens comarcal apel·la a la necessitat d'una activitat minera «segura». «Cal preservar una activitat estratègica al territori i fer-ho amb garanties, tant per a la seguretat dels treballadors, com per al desenvolupament i equilibri de la comarca», apunta la presidenta de l'ens, Estefania Torrente.

A banda de Torrente, en la trobada de dilluns amb ICL també hi participaran els alcaldes de les poblacions mineres i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps. Arran del tancament i segons han denunciat els sindicats, Montajes Rus, empresa subcontractada a la mina, planteja aplicar un ERO que suposarà 66 acomiadaments a Balsareny i Súria, una decisió, afegeixen des del Consell Comarcal, a la qual també s'oposen.

De fet ahir al matí es va celebrar la primera reunió entre l'empresa i els representants dels treballadors per abordar l'expedient que proposa Montajes Rus. El comitè d'empresa rebutja l'expedient d'extinció i posa damunt la taula mesures alternatives, que podrien passar per un expedient temporal o l'avançament de jubilacions i prejubilacions. Demà tindrà lloc una nova reunió entre les parts.

Ahir mateix, CCOO va emetre un comunicat en què, com va fer dilluns la Intersindical-CSC, també diu que «rebutja» l'ERO, ja que considera que «ara mateix no hi ha cap causa que justifiqui aquesta mesura, que suposa una provocació després dels últims accidents mortals ocorreguts a la mina de Vilafruns».

CCOO també ha plantejat a la direcció de Montajes Rus que retiri l'ERO i apliqui un expedient temporal mentre Iberpotash no decideixi reprendre l'activitat a la mina de Sallent, que va quedar aturada després de l'últim accident mortal. Així mateix, CCOO insta les direccions de Montajes Rus i Iberpotash a «implementar les mesures de seguretat a la mina de Vilafruns per reprendre l'activitat com més aviat millor i per garantir que les persones que hi treballen no corren cap risc».

El sindicat alerta que «si en la propera reunió, la direcció de Montajes Rus no atén les reivindicacions del sindicat, no descartem iniciar mobilitzacions».

També l'Ajuntament de Sallent va emetre ahir un comunicat en què dona suport als treballadors i s'afegeix al «rebuig» als acomiadaments plantejats per Montajes Rus. «Demanem que s'estudïin altres opcions per protegir els llocs de treball», diu el comunicat.

L'Ajuntament avança que demà s'ha convocat a tots els grups municipals i els comitès d'empresa miners per «afrontar la situació de forma coordinada i amb la visió dels representants dels treballadors». L'Ajuntament diu que vol ser «part activa» al fòrum de la mineria, l'espai per a la defensa d'aquesta activitat industrial al territori. El consistori reitera en el comunicat «la defensa d'una activitat minera segura i sostenible des del punt de vista social, ambiental i econòmic».