Antoni Cañete, fins ara secretari general de Pimec, és elegit president

El president de Pimec, Josep González, va anunciar ahir en roda de premsa que el comitè executiu i la junta directiva de Pimec han aprovat per unanimitat que la presidència del pròxim mandat de l'entitat sigui ocupada per l'actual secretari general, Antoni Cañete. La decisió va ratificar-se en el marc de l'assemblea general, celebrada al palau de Pedralbes. González va donar detalls sobre els acords assolits per l'assemblea, que serviran per donar resposta als reptes actuals de l'empresariat i definir el futur més immediat de la patronal: «Els requeriments del teixit empresarial exigeixen un grau elevat d'atenció i dedicació a la patronal i, per tant, ens obliguen a disposar d'una estructura sòlida tant operativa com institucional, amb compromís i plena dedicació a la tasca diària de Pimec», va assenyalar, i va afegir: «És per això que plantegem un canvi en el model de governança, basat en una presidència executiva».