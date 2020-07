Les associacions d'empreses de polígons de Manresa llancen una campanya amb missatges d'ànim

Una pancarta a un polígon de Manresa on es llegeix 'El cor de Catalunya, no pot deixar de bategar'

Les quatre associacions d'empreses de polígons de Manresa han llançat una campanya dirigida a tots els treballadors i les empreses que porta per nom 'Els polígons de Manresa, bateguen units'. L'objectiu és donar un missatge d'ànim "davant una situació incerta, en què les empreses no acaben d'arrencar i hi ha una percepció de desànim general". D'aquesta manera, s'han col·locat pancartes en punts estratègics dels quatre polígons de la ciutat (Bufalvent, Trullols, Pont Nou i els Dolors) amb missatgers motivadors com ara 'El cor de Catalunya, no pot deixar de bategar' o 'Amb il·lusió i constància, ens en sortirem'. Aquestes associacions representen al voltant de 600 empreses.