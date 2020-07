Collbaix Celler el Molí obre un nou espai de 'wine bar' a les tardes d'estiu

Una de les novetats d'aquesta temporada a Collbaix Celler el Molí és l'obertura d'un nou espai de wine bar a les tardes d'estiu. «Una bona manera de compartir una agradable estona amb família i amics per tastar i degustar vins excepcionals en un entorn únic envoltat de vinyes i oliveres», va explicar ahir Josep Maria Claret, responsable del celler. Amb aquesta iniciativa, Collbaix Celler el Molí vol donar a conèixer als amants del vi «una sèrie de vins que neixen de la nostra terra i, fins i tot, aquells que estan encara en fase d'experimentació», uns vins «treballats des del primer moment amb molta passió i dedicació, amb diferents materials com les àmfores de granit i argila, i elaborats a partir de varietats de raïm autòctones com la mandó, la sumoll i la picapoll». Els horaris del nou servei seran els dijous i els divendres de 6 a 10, i els dissabtes només amb reserva prèvia.