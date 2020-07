Álvaro Gutiérrez: «Els clients de BBVA poden estalviar en proveir combustible»

Aquestes seran unes vacances d'estiu en les quals el vehicle prendrà un gran protagonisme com a mitjà clau per practicar un turisme de proximitat. Per aquest motiu, BBVA Espanya ha llançat el pack «Compte Online i Targeta Repsol més Visa Dèbit», que ofereix als nous clients a Espanya la possibilitat de reduir la despesa cada vegada que omplin el dipòsit del cotxe.

De quina manera es pot estalviar en combustible amb aquesta combinació de compte i targeta de dèbit?

Hem volgut combinar dos dels productes amb major reclam per part dels nostres nous clients. D'una banda, el compte Online, que no té ni comissions ni condicions. És un compte que ja han contractat més d'un milió de persones. D'altra banda, una targeta de dèbit que et permet estalviar en cada proveïment de carburant. Cada vegada que els clients utilitzin la «Targeta Repsol més Visa Dèbit BBVA» a les estacions de Repsol, Campsa o Petronor, podran estalviar entre 5 i 7 cèntims per litre depenent del tipus de carburant. Amb aquest instrument de pagament, podran obtenir un descompte immediat de tres cèntims euro per litre en carburant Efitec 95 Neotech; Dièsel e+ Neotech i AutoGas, i cinc cèntims euro per litre en carburant Efitec 98 Neotech i Dièsel e+ 10 Neotech. A més, si trimestralment realitzen un consum igual o superior a 250 litres per contracte de targeta, s'aplicarà un descompte de dos cèntims per litre que s'abonarà en forma de xec carburant.

Com funciona aquest xec?

Una vegada Repsol emeti el xec, el client disposarà tres mesos per canviar-lo en qualsevol de les estacions de servei del Grup Repsol. Per exemple, si entre gener i març s'han consumit 250 litres de carburant, el client rebrà cinc euros en xec carburant. Per a l'obtenció dels xecs carburant, l'usuari ha de registrar-se en el programa «Més» a través de la web www.programarepsolmas.repsol.com.

Quins altres avantatges té el nou pack?

Creiem que hi ha dos grans avantatges. D'una banda el descompte directe associat als proveïments de carburant i compres en botigues de les estacions de servei de Repsol, Campsa i Petronor (s'aplica un 5% de descompte sobre el PVP en botigues, lubrificants, rentades i Blue+). En segon lloc, la quota anual de la targeta Repsol és gratuïta i podran gaudir de tots els seus avantatges sense haver de pagar res. No requereix permanència, de manera que sempre que vulguin poden decidir continuar utilitzant-la o contractar una altra targeta de dèbit de les que ofereix BBVA. D'altra banda, tenir un compte que no t'exigeix domiciliar la nòmina o els rebuts per gaudir dels avantatges per no tenir comissions. Totes les transferències a través de l'app o web de BBVA i la retirada d'efectiu a dèbit en els més de 6.000 caixers de BBVA a Espanya són gratuïtes.

Una bona planificació també és clau per estalviar en les despeses de l'automòbil?

Sí, i per això a BBVA hem creat una eina que et facilita el càlcul «en línia» del consum de carburant, tant per a un viatge com per estimar el consum i la despesa en combustible que podem arribar a fer en un any. En 2 senzills passos, i de forma molt intuïtiva, pots saber quant consumeixes i quant et podries estalviar si contractessis el nou pack de «Compte Online» i la «Targeta de Repsol més Visa Dèbit BBVA». Aquesta calculadora de consum de combustible està disponible a la web per a tots els clients i no clients de BBVA. Es pot utilitzar de manera gratuïta. Hem volgut incloure-hi tots els possibles factors que afecten el consum i la despesa de combustible, elements com ara la distància recorreguda, el tipus de trajectes (urbà, mixt o carretera) i, en funció del càlcul que es vulgui obtenir (per a consum en viatge o per a consum anual), es realitzen preguntes específiques com si preveus embussos, nombre de viatgers i maletes o si utilitzes el cotxe diàriament per anar a treballar o portar els nens al col·legi. A BBVA creiem que com més informació oferim al client millors decisions prendrà i estarà més satisfet amb els productes o serveis que hagi contractat.