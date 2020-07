Aquestes són les 250 empreses del Bages que més facturen

El 2018 l'empresa que més va facturar al Bages va ser Denso Barcelona, amb 388,2 milions, seguida de la joiera Tous, amb 319,8 milions, Iberpotash (280,6), Gestamp Abrera (161,8) i l'escorxador d'Avinyó (135,8 milions), que va retrocedir un lloc en benefici de Gestamp Abrera respecte de l'any anterior en el grup de les cinc principals empreses del territori. Entre les seves diverses societats, el grup Gestamp va facturar al territori prop de 400 milions d'euros. En conjunt, 8 empreses van facturar més de 100 milions d'euros a la comarca aquell any.

La llista de les 250 empreses que més van facturar al Bages el 2018 la va tancar la santpedorenca Ingenieria Global Metalbages SA, amb 4,1 milions d'euros.

Llistat d'empreses del Bages amb més facturació el 2018 (en milions d'euros)



1 DENSO BARCELONA SA 388,2

2 JOYERIA TOUS SA 319,8

3 IBERPOTASH SA 280,6

4 GESTAMP ABRERA SA 161,8

5 MATADERO FRIGORIFICO AVINYO SA 135,8

6 GESTAMP METALBAGES SA 130,4

7 MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA 101,9

8 AUTOPISTA TERRASSA MANRESA AUTEMA SA 101,1

9 MATADERO COMARCAL DEL BAGES, SL 93,3

10 AUSA CENTER SL 77,2

11 GATES PT SPAIN SA 69,7

12 FUNDERIA CONDALS SA 68,8

13 GESTAMP ESMAR SA 65,5

14 MAXION WHEELS ESPAÑA SL 63,3

15 AGROPECUARIA CATALANA S.C.L. 55,5

16 CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 49,5

17 GASES RESEARCH INNOVATION AND TECHNOLOGY SL 48,9

18 MASATS SA 45,9

19 THOR ESPECIALIDADES SA 45,5

20 DEPORVILLAGE SL 44,9

21 GCTPLUS ETT SL 44,6

22 TOUS & TOUS COMPLEMENTS SL 43,5

23 SKIS ROSSIGNOL DE ESPAÑA SL 41,9

24 ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN SA 41,3

25 PROSEAT FOAM MANUFACTURING SL 41,3

26 MACSA ID SA 37,4

27 MCBRIDE SA 36,7

28 L OLIVA TORRAS SA 35,7

29 PETRO PINTO SL 34,2

30 GRUP GAMMA, SA 33,1

31 A RAYMOND TECNIACERO SA 30,4

32 BO DE DEBO, SL 30,2

33 S TOUS SL 29,9

34 INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, SAU 29,5

35 ANETO NATURAL SL 27,4

36 SA DE RECAMBIOS Y AUTOMOCION 27,4

37 ATRIAN BAKERS SL 27,3

38 KIDS & US ENGLISH SL 26,2

39 PINALLET SA 25,9

40 TEKNIA MANRESA SL 24,6

41 FIL KATIA SA 23,9

42 SOLER GLOBAL SERVICE SL 23,9

43 LIMPIEZAS DEYSE SL 23,8

44 SUPERMERCADOS LLOBET SA 23,6

45 ROGES SUPERMERCATS SL 22,6

46 BEDRUPHARMA SL 22,3

47 TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA 21

48 AIGUES DE MANRESA SA 20,1

49 ELECTROMECANICA SOLER SL 20

50 VILARDELL PURTI SA 20

51 AUTOTRANSVERSAL SL 19,5

52 MONTANA AIR SL 18,7

53 L'AGRICOLA REGIONAL SA 18,7

54 ARAYMOND INDUSTRIAL SL 18,4

55 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL 18,2

56 MOTOVARIO SA 17,6

57 ROQUETA ORIGEN SL 17,6

58 CONSTRUCTORA D'ARO SA 17,5

59 MONTANA COLORS SL 17,2

60 AIRPLAN SA 16,5

61 SISTEMES D'ORGANITZACIO, SA 16,4

62 ACCESSORIS SENCOR SA 16,3

63 WEBER FOOD TECHNOLOGY IBERICA SL 16,3

64 PETROBAGES SL 16

65 PINTER CAIPO SA 15,7

66 LLARG SA 15,5

67 DISTRIBUIDORA DEL BAGES, SA 15,4

68 NILED SAE 15,3

69 INOXFORMA SL 15,1

70 PINSOS MOLINET SL 15

71 EIX MOTOR CATALUNYA SL 15

72 MECANICA VILARO SL 14,9

73 SA LIPMES 14,9

74 LC EMBALAJES IBERICA SL 14,8

75 HOME MEAL REPLACEMENT SA 14,6

76 ITM PEGASUS EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL SL 14,4

77 EXCAVACIONS VILA VILA SA 14,3

78 FARMABAN SA 14

79 AUTOBAGES SA 13,9

80 MOTORCAT AUTOMOCIO SL 13,8

81 ANVIPLAS SL 13,6

82 FERRER TRADICIONAL SA 13,5

83 CASALS CARDONA INDUSTRIAL SA 13,2

84 TALLERES RATERA SA 12,7

85 DISTRIBUIDORA JOAN SA 12,4

86 TOUSKAOS SL 12,4

87 CARDONAPLAST SAU 12,4

88 CATALANA DE EMBUTIDOS SA 12,4

89 GRUPMAS CONSTRUCTORS SL 12,3

90 GESTAMP INGENIERIA EUROPA SUR SL 12,2

91 TECDIMA SL 11,5

92 INTERCOT SA 11,5

93 CATALANA DE PERFORACIONS SA 11,4

94 DISSENY ESTUDI I MECANITZACIO SL 11,1

95 SANFELIU MOTORS SL 11,1

96 BASTOS MEDICAL SL 11,1

97 EUROMADEM SPAIN SL 11,1

98 TALLERS BALLUS SL 11

99 EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL 11

100 ENRIC ROCA SL 10,9

101 AUTOMATISMOS PUJOL SL 10,8

102 MANRESAUTO SA 10,7

103 SALA MOTORS BAGES SL 10,6

104 AIGNEP IBERICA SA 10,2

105 OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL 10,2

106 RODI SERVEIS INTEGRALS AUTOMOCIO SL 9,8

107 VANDERLANDE INDUSTRIES SANTPEDOR SL 9,7

108 ESTRUCTURAS ARQUE SL 9,7

109 MIWON SPAIN SL 9,7

110 FUSTE CARRERAS SA 9,6

111 CLIME SA 9,5

112 BONUS MARKETING PRODUCTIONS SL 9,4

113 CONSTRUCCIONS SALIDO CARRIO SL 9,4

114 CONSERVES FERRER SA 9,3

115 JACORBA SL 9,1

116 SERVEIS A LES PERSONES ENCIS SCCL 9,1

117 MICROBUSES DE LUJO SL 9

118 PRODUCTOS METALICOS DEL BAGES SL 9

119 PRODUCTOS QUIMICOS DEL BAGES SA 9

120 DESFERRES CATALUNYA SL 9

121 TEXIA FINISHING SA 8,9

122 ACABATS DEL BAGES SA 8,8

123 TEXIA SEAMLESS SL 8,8

124 TRANSPORTES FAMILIA MARSOL SL 8,6

125 SEMEN CARDONA SL 8,5

126 COTTON HIGH TECH SL 8,5

127 ANDREU ALIMENTACIO SL 8,5

128 MOTORCAT PREMIUM SL 8,3

129 ATECHBCN SL 8,2

130 AVINENT IMPLANT SYSTEM SLU 8,1

131 VC UMFORMTECHNIK 2012 SL 8,1

132 TEXTIL VIDAL RIUS SA 8,1

133 NUTRISET SL 8

134 ECOLOGIA TECNICA SA 7,9

135 CLIMA AINE S.C.C.L. 7,9

136 FORN DE CABRIANES SL 7,9

137 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL 7,8

138 CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA 7,7

139 J.J. CAPDEVILA, SA 7,7

140 QUALQUE SL 7,6

141 SALINERA DE CARDONA SL 7,6

142 BRUNET OLIVA SL 7,3

143 GREGAL SPORT SA 7,3

144 CRISTALLERIES I SANITARIS FORN SA 7,2

145 CELLER COOP DE SALELLES S.C.C.L. 7,2

146 GRIFELL PONS SL 7,1

147 RBS SL 7,1

148 MULTIMODAL DE GRANELES SL 7

149 SALA CARS BAGES SL 6,9

150 ACCESSORIS MANRESA SA 6,7

151 LLEVICOME SA 6,6

152 ENGRANAJES ESPECIALES SA 6,6

153 FRAMUN SA 6,5

154 UPB GENETIC WORLD SL 6,5

155 MARTI FABRES SL 6,4

156 QUEVIURES SERRA ROCA SL 6,3

157 MOTLLURES VIDAL SL 6,3

158 RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS SA 6,3

159 ESTAMPACIONES METALICAS DEL BAGES SL 6,2

160 TUNGALOY IBERICA SL 6,2

161 LA CANTERANA SL 6,2

162 ALGODONES DEL BAGES SA 6,2

163 FORMIN SA 6

164 CANTARA BUSINESS SL 6

165 MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMATICO SA 5,9

166 FUSTEL PACK SL 5,9

167 VILARMAU I FREIXA SL 5,9

168 DUMATEX ORDITS SL 5,9

169 ELECTRORECYCLING SA 5,8

170 PERSIANAS COLLBAIX SL 5,8

171 POLISILK SA 5,8

172 HIDRAULICA Y MECANICA SALLENTINA SL 5,7

173 JUAN CORTES SL 5,7

174 INOXTOP SA 5,7

175 VILA VILA SERVEIS AMBIENTALS SL 5,7

176 MAQUINARIA ELECTRONICA ESMERILADO Y PULIDO SA 5,6

177 CINTERIA HISPANO ITALO AMERICANA SA 5,5

178 INTERCOMARQUES SA 5,5

179 MONTSE INTERIORS SL 5,5

180 ELECTRICA GUIXES ENERGIA SL 5,5

181 TECNICAL MANRESA SA 5,5

182 PLASTICBAG EXTRUSION Y CONFECCION SL 5,5

183 COMAUSE SA 5,4

184 GRANJA DANIEL SL 5,3

185 SALLENT DE SERVEIS SL 5,3

186 TECNOSPIRO MACHINE TOOL SL 5,3

187 LOGISTICS MDE DEL BAGES SL 5,3

188 PYMSAFOREST SL 5,3

189 MONRETEX SA 5,2

190 ALEX PROS AUTOS SL 5,2

191 UVE SERVICES ON DEMAND SL 5,2

192 HERMANOS PRATGINESTOS SA 5,2

193 PINTURA INDUSTRIAL MESTRES SL 5,1

194 PANIFICADORA BAGES SA 5,1

195 GENERAL DE TRANSPORTISTES DE MANRESA S.C.C.L. 5,1

196 GRUPMAS EDIFICACIO SL 5,1

197 TRESEL 2002 SL 5,1

198 TAEGUTEC SPAIN SL 5,1

199 TRANSPORTES FERNANDEZ Y BELMONTE SL 5

200 EUSKOPAN 2002 SL 5

201 FERMIN PUIGDELLIVOL SL 5

202 DEGABOLA SL 5

203 BAGES ACERS SL 5

204 QUALINOX SA 5

205 EXCAVACIONES DEL BAGES SA 5

206 TERSE 1961 SL 4,9

207 SUC DE J ESTANY SL 4,9

208 SERCOMATEX SA 4,9

209 MON SANT BENET SL 4,9

210 TADIPOL SL 4,9

211 JANE BERTRAN SL 4,9

212 TECMAR 2000 SL 4,8

213 CATALANA DE TREBALL ETT SL 4,8

214 MARTISA COMPONENTS SL 4,8

215 GERMANS CORBALAN AND ALVAREZ SL 4,8

216 CAR LUXURY SERVICES BARCELONA SL 4,8

217 MINORISA DE ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA 4,8

218 MERCAFRUITS SL 4,7

219 TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL SL 4,7

220 ELECTRICA PINTO SL 4,7

221 F 2 SERVID SL 4,6

222 ORTOPEDIA Y CIRUGIA SL 4,6

223 PROCOAT TECNOLOGIAS SL 4,6

224 EL PETIT CELLER SL 4,6

225 CONSTRUCCIONES METALURGICAS ESPECIALES SA 4,6

226 GRANELS I VOLQUETS SL 4,6

227 AUTO DISTRIBUCION NORD SL 4,6

228 IGNASI SA 4,5

229 SANFELIU COMERCIAL SA 4,5

230 SELBA SOLUTIONS SL 4,5

231 PERFORACIONES Y VOLADURAS SA 4,5

232 LLOVI SA 4,4

233 MIKALOR FASTENING SOLUTIONS SL 4,4

234 INAUXA COMERCIAL SA 4,4

235 BAGES INSER INSTAL LACIONS I SERVEIS SL 4,4

236 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA NUTRICION ANIMAL SL 4,4

237 PRODUCCIONES JOSE MANUBENS SA 4,4

238 COMBUSTIBLES BALSARENY SL 4,3

239 BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS SLU. 4,3

240 BCN IMPORT SL 4,3

241 COMPRIMAX SA 4,3

242 TECNOGRAFICA Y MAQUINARIA SA 4,3

243 WIRQUIN CALAF SL 4,3

244 ETISILK SA 4,3

245 AGROFRESC PRODUCTES DE LA LLET SL 4,2

246 HAYES LEMMERZ BARCELONA SL 4,2

247 MANUFACTURADOS TEXTILES SA 4,2

248 ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL 4,2

249 SANVIPLAST PACK SERVICE SL 4,2

250 INGENIERIA GLOBAL METALBAGES SA 4,1