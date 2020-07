El Govern català activa un pla de 3,3 milions d'euros per ajudar els sectors marítims a superar la crisi

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va presentar ahir a Sant Carles de la Ràpita el pla de 3,3 milions d'euros per ajudar els sectors marítims a superar la crisi de la covid-19. Es tracta de cinc línies d'ajuts per a l'activitat marisquera, aqüicultura, pesca, confraries i activitats recreatives.

Jordà va assenyalar que són unes activitats econòmiques que han patit «pèrdues importants» durant el confinament. Els ajuts es van adoptar en el marc del Comitè Tècnic per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la covid-19.

La primera línia d'ajuts serà per paralització temporal de l'activitat marisquera, que consistirà en una compensació a pescadors de la modalitat de marisqueig pels dies d'inactivitat.

L'ordre de bases d'aquests ajuts serà conjunta amb els ajuts per al sector aqüícola i serà d'un import total de 123.100 euros, dels quals 30.775 estaran cofinançats amb fons propis. Es preveu que aquesta subvenció permeti la realització de 70 operacions.

La segona línia d'ajuts s'adreçarà a corregir la davallada d'ingressos en les explotacions aqüícoles. Aquesta compensació per reducció d'ingressos serà d'un total de 810.000 euros, dels quals 202.500 estaran cofinançats amb fons propis. Es preveu que aquesta subvenció permeti la realització de 80 operacions.