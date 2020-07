Iberpotash tanca la mina de Vilafruns de forma definitiva

Iberpotash no reprendrà l'activitat a la mina de Vilafruns, que va cessar el 25 de juny passat després d'un nou accident mortal, el segon en pocs dies de diferència. Així ho ha explicat aquesta tarda de divendres la pròpia companyia en una compareixença a la Cambra de Manresa.

Davant d'aquest anunci, CCOO d'Indústria de Catalunya denuncia que el pla de transició de l'empresa per acabar de traslladar l'activitat minera de Sallent a Súria encara no està tancat i hi ha mesures que encara es troben en projecte o en procés de desenvolupament. Per tant, diu el sindicat, "no s'entén la decisió d'Iberpotash de tancar la mina en aquest moment".

Per a CCOO es tracta d'una "decisió totalment oportunista de l'empresa, després dels últims accidents mortals ocorreguts el mes de juny i enmig de la situació de pandèmia en què ens trobem immersos".

CCOO insta la direcció d'Iberpotash i el Grup ICL a reconsiderar i fer marxa enrere en aquesta decisió i vetllarà pel manteniment dels llocs de treball de les persones que treballen a la mina, tant personal directe com de les empreses subcontractades per a la seva explotació.