Iberpotash atura l'extracció de potassa de la mina de Vilafruns de forma definitiva

Iberpotash no reprendrà l'extracció de potassa a la mina de Vilafruns, que va cessar el 25 de juny passat després d'un nou accident mortal, el segon en pocs dies de diferència. Així ho ha explicat aquesta tarda de divendres la pròpia companyia en una compareixença a la Cambra de Manresa, que al·lega motius econòmics per al tancament. La decisió deixa a l'aire el futur d'uns 400 treballadors.

Vilafruns "no és econòmicament sostenible", ha assegurat Carles Aleman, president d'ICL Iberia, matriu d'Iberpotash. Segons la companyia, el mercat de la potassa ha experimentat una caiguda de preus d'entorn del 40 percent. A més, han aparegut nous competidors i l'impacte de la pandèmia també s'ha fet notar. "La covid-19 ens ha fet incrementar les pèrdues i ha provocat un endarreriment de les inversions estrangeres, cosa que suposa que els resultats vinents seran molt pitjors", ha dit Aleman. Davant d'aquestes circumstàncies, l'empresa ha optat per aturar l'extrecció d'aquest material de la mina de Vilafruns, situada entre els municipis de Sallent i Balsareny, i centrar la seva producció a la mina de Súria. De fet, Iberpotash ja contemplava aturar l'activitat a Vilafruns el 2015. Entre ambdos mina produien fins ara un milió de tones de potassa a l'any i hi ha en marxa un pla perquè Súria pugui generar tota sola aquesta quantitat d'aquí dos anys, el 2020. En la compareixença, Iberpotash ha detallat, també, que espera trobar nous usos miners per a Vilafruns i que, per tant, no la tancara completament.

Quan als llocs de feina, Aleman ha relatat que l'empresa intentarà que "l'impacte en els treballadors sigui el mínim", tot i que ha admès que "segurament hi haurà un impacte". A la mina de Vilafruns hi ha actualment uns 400 treballadors, dels quals 260 són subcontractats i 162 són treballadors directes d'ICL.

Davant d'aquest anunci, CCOO d'Indústria de Catalunya denuncia que el pla de transició de l'empresa per acabar de traslladar l'activitat minera de Sallent a Súria encara no està tancat i hi ha mesures que encara es troben en projecte o en procés de desenvolupament. Per tant, diu el sindicat, "no s'entén la decisió d'Iberpotash de tancar la mina en aquest moment".

Per a CCOO es tracta d'una "decisió totalment oportunista de l'empresa, després dels últims accidents mortals ocorreguts el mes de juny i enmig de la situació de pandèmia en què ens trobem immersos". Referent als dos sinistres mortals, el primer va tenir lloc la matinada del 4 de juny. La víctima va ser Pau Camp, manresà de 45 anys i fill del compositor i pianista Manel Camp. El darrer es va produir vint dies després, el 25 de juny, quan va perdre la vida a Vilafruns Ángel Mielgo Raposo, de 55 anys i veí de Puig-reig. En tots dos casos eren treballadors de l'empresa subcontractada Montajes Rus.

CCOO insta la direcció d'Iberpotash i el Grup ICL a reconsiderar i fer marxa enrere en aquesta decisió i vetllarà pel manteniment dels llocs de treball de les persones que treballen a la mina, tant personal directe com de les empreses subcontractades per a la seva explotació.