La UEA no descarta una demanda a l'administració per la gestió de la covid

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), com a entitat empresarial de la comarca que representa més de 1.000 empreses i davant la problemàtica dels treballadors que no van poder accedir als seus llocs de treball a causa del confinament perimetral dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui, va denunciar ahir que ha alertat «reiteradament de la manca de solucions per part dels governs català i espanyol que després de tant de temps encara no han estat capaces de trobar cap resposta per a aquests treballadors».

Davant la «inacció» de les autoritats responsables, la UEA es planteja presentar una demanda per la via judicial en nom i en representació de les empreses afectades de la Conca d'Òdena, «un recurs al qual no ens agradaria arribar, però, davant la impotència generada, és l'única via de sortida de què disposem», va sentenciar ahir el president de l'entitat empresarial, Joan Domènech.



Front comú

La UEA ha fet públiques diverses denúncies sobre aquest tema a través dels mitjans de comunicació –catalans i espanyols– que han tingut un ampli ressò mediàtic. L'entitat empresarial també ha fet un front comú amb els sindicats CCOO i UGT, amb l'enviament de cartes conjuntes a tots els ministeris del Govern central i conselleries de la Generalitat.

A més, també ha fet gestions a través de la patronal Foment del Treball Nacional, que va presentar unes esmenes al ministeri i al Congrés dels Diputats en què denunciava aquest greuge. Així mateix, la UEA ha redactat i enviat cartes al ministeri de Treball, als departaments de Salut i Seguretat Social de la Generalitat, al conseller de Treball, Chakir el Homrani, al secretari general de Treball, Josep Ginesta, a la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, així com també a diferents partits polítics. La UEA també ha fet reunions amb la diputada al Congrés dels Diputats Carolina Telechea, amb el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i amb el secretari general de Treball, Josep Ginesta, entre d'altres.

«De tots aquests manifestos, notes de premsa, comunicats, reunions i cartes, no se n'ha tret cap resposta. La UEA diem prou i manifestem que estem cansats de reclamar el mateix, setmana rere setmana, des de fa 4 mesos, sense que ningú es digni a donar-nos una solució. Als mitjans de comunicació va sortir la notícia del compromís de la vicepresidència de la Generalitat de solucionar-ho, però encara no hem rebut cap resolució al respecte. Les empreses i els treballadors i treballadores reclamem i volem una resposta i una solució urgent. Són els governs i els polítics a qui els pertoca i no han fet la feina», va denunciar ahir el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech.

En aquesta línia, el president de l'entitat empresarial també va lamentar que «els ajuntaments de la Conca d'Òdena i els sindicats CCOO i UGT han fet gestions al respecte, les quals no han donat cap resultat».