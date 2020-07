Unió de Pagesos entrega a Agricultura una proposta d'ajudes pel míldiu

Ahir al matí Unió de Pagesos va fer arribar a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, una proposta de mesures que el sindicat considera que cal habilitar de manera urgent per ajudar els viticultors i viticultores a afrontar les conseqüències del greu atac de la malaltia del míldiu a les vinyes per poder superar la campanya actual i no sentenciar la continuïtat de l'activitat agrària.

El sindicat proposa, en el marc dels ajuts de mínims, préstecs de liquiditat i préstecs de refinançament a interès zero i sense costos de despesa, i ajuts directes que anirien dels 1.800 ? als 2.200 ? per hectàrea.

D'altra banda, Unió de Pagesos insisteix al departament que intercedeixi per garantir que Agroseguro i l'Entidad Estatal de Seguros Agrarios incloguin, ja en les properes pòlisses, el dany per míldiu com a assegurable en la línia d'explotacions de raïm de vinificació, com ja ho és al sud de l'Estat espanyol.