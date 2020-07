Neix una associació en defensa de la Catalunya rural en resposta a la creació de l'Agència de la Natura

Unes 150 persones han participat aquest dissabte en l'assemblea fundacional de País Rural, una associació que neix per unir ajuntaments, entitats, empreses i ciutadans en defensa de la Catalunya rural en resposta a la creació de l'Agència de la Natura. La nova associació pretén que els municipis puguin decidir el seu futur de forma autònoma, acabar amb els greuges, el desequilibri territorial i el despoblament rural. L'acte fundacional ha tingut lloc a l'església de Sant Francesc de Montblanc (Conca de Barberà). L'assemblea ha escollit la direcció, amb Josep Maria Vila d'Abadal com a president, i ha aprovat el manifest fundacional i els estatuts.

"Som aquí perquè des de la restauració democràtica es governa des de Barcelona, traient competències amb ara les d'urbanisme als municipis, i ha continuat amb l'Agència de la Natura, que ens ha tret més capacitat de decisió al territori", ha remarcat Vila d'Abadal, que ha proposat un estatut del municipi rural com a primera pas per trobar solucions.

El manifest fundacional destaca que Catalunya pateix un gran desequilibri territorial, amb més del 70% de la població vivint a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Tanmateix hi ha 900 municipis rurals "que han de definir, projectar i executar les polítiques rurals i de natura que considerin més oportunes de forma autònoma, amb la col·laboració de la Generalitat".

El text reclama posar fi als greuges que pateix el món rural com ara "l'evident i preocupant despoblament rural", que és, al seu parer, "el símptoma més clar i evident d'aquest tracte injust i d'una concepció esbiaixada de la realitat". Alhora, remarca que el valor d'un país es troba també en la salut econòmica de les seves àrees rurals, amb qualitat de vida i serveis sanitaris i educatius, en la riquesa ecològica del seu entorn natural i en la qualitat del seu paisatge.

Entre altres objectius, es marca el de potenciar el desenvolupament rural sostenible i promocionar els productes de proximitat. País rural també demana que la revolució digital i les infraestructures arribin arreu.

La direcció està formada per 9 persones, amb Vila d'Abadal com a president i quatre vicepresidents: Just Serra (president de Boscat), Josep Tarín (alcalde de Talamanca), Carlos Isús (president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà) i Francesc Boya (Síndic d'Aran).