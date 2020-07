Preveuen la pèrdua del 10% de l'ocupació en l'automoció el 2030

Més del 10% dels llocs de treball de l'automoció haurà desaparegut com a conseqüència de l'automatització l'any 2030, segons es desprèn de la Guia Hays 2020, que recull que només el 6% dels empleats considera que la tecnologia destrueix ocupació, mentre que la resta opina que els avenços eliminen llocs de treball però en creen d'altres de diferents.

Així, el 77% de les companyies del sector assegura que preveu que desapareixeran més del 10% dels llocs de treball de l'automoció fins al 2030 i només el 13% d'aquestes firmes opina que l'impacte sobre els empleats serà menor.

De la resta de les empreses, el 41% considera que la reducció dels llocs de treball estarà entre el 10% i el 20%, mentre que fins al 23% considera que s'eliminarà entre el 21% i el 30% de l'ocupació.

No obstant això, des del punt de vista dels treballadors, el 73% estan convençuts que el seu lloc de treball seguirà vigent d'aquí a deu anys, davant el 22% que assegura tenir dubtes sobre aquesta circumstància, i el 5% que manifesta que el seu lloc de treball ja no existirà.

«El sector està immers en una gran transformació cap als vehicles elèctrics, i això fa que els perfils amb més demanda canviïn cap a enginyers més relacionats amb les tecnologies de la informació i el programari», va explicar la responsable d'Indústria Nacional de Hays, Imma Martínez.

Aquesta tendència també es reflecteix en la Guia Salarial Hays 2020, on es destaca la indústria de l'automoció com una de les més afectades per l'automatització, el que comporta grans canvis en les organitzacions i en els seus sistemes de treball.



Feina més qualificada

Martínez apunta que la feina que es crearà serà més qualificada i que augmentarà la demanda de persones amb titulacions relatives al desenvolupament tecnològic i a la gestió, a l'adaptació i al manteniment de la tecnologia. «Si ho fem bé i tenim el suport dels fabricants, el Govern i l'educació, podem crear hubs d'innovació per a tot Europa i també poder incorporar talent de fora del país», va assegurar Martínez.

D'altra banda, les mesures encaminades a reactivar la demanda de vehicles podrien traslladar-se en la seva «gran majoria» a un increment d'importacions de la Xina (líder en vendes de cotxes elèctrics), la qual cosa no resoldria el problema al qual s'enfronta el sector automobilístic espanyol en l'actualitat. Aquesta és una de les conclusions que s'inclouen dins l'últim Quadern d'Informació Econòmica editat per la Fundació de Caixes d'Estalvi (Funcas), on María José Moral, professora titular d'Economia Aplicada en la UNED, analitza el nou context internacional, que exigeix abordar tots els reptes pendents si es vol que l'automoció pugui afrontar amb garanties el futur.

Al seu judici, els fabricants de vehicles a Espanya hauran de realitzar un esforç important en la substitució de la seva producció cap a models d'automòbils més nets que puguin captar més consumidors per així superar la crisi econòmica provocada pel coronavirus i recuperar el camí d'augment de les exportacions que es va perdre a partir de l'any 2016.

En aquest sentit, l'autora de l'article recorda que l'enfonsament de les exportacions espanyoles de vehicles a partir del mes de març per la crisi del coronavirus ja ve precedit per un període de lleus caigudes registrat a partir de l'any 2016 a causa, entre altres factors, de l'estancament dels mercats europeus de destí, però fonamentalment al mix de productes produïts a Espanya, en el qual els models de dièsel representen una part substancial i els cotxes de tecnologies alternatives són «molt marginals», i representen solament el 7% de les exportacions el 2020.