El Bages exigeix a Iberpotash que el danys econòmics pel tancament de Vilafruns siguin «els mínims»

Preocupació al Bages pel tancament de la mina de Vilafruns. El Consell Comarcal i els alcaldes de les poblacions mineres s'han reunit aquest matí amb la direcció d'ICL, matriu d'Iberpotash, per demanar explicacions pel tancament, que estava previst per l'any vinent, però que el context de crisi ha accelerat.

A la sortida de la reunió, la presidenta del Consell Comarcal, Estefania Torrente, ha exigit a l'empresa que els danys econòmics i socials pel tancament siguin "els mínims" per a la comarca i per a la resta de la Catalunya Central. Per tal de buscar solucions a la situació actual, el Consell Comarcal ha avançat el Fòrum de la Mineria a dimarts que ve. A la trobada, hi participaran tots els agents públics i privats implicats.